ETV Bharat / bharat

ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ୧୪ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ! ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗୁଜରାଟ ଅମରେଲୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଉକା ଭାଇ; ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ୧୪ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ

GUJARAT FARMER MANGO
ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ୧୪ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 9:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅମରେଲୀ : ଗାଁ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। କାରଣ, ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ କେଶର ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡାଳରେ ଫଳିଛି ଲଙ୍ଗଡା ଆମ୍ବ । କେଉଁଠି ହାପୁସ ଲଟକିଛି ତ କେଉଁଠି ତୋଟାପୁରୀ। ଫଳିଥିବା ଆମ୍ବ ମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ଆକାର ସହ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ସାରା ଭାରତର ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯକର ସତ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୁଜରାଟର ଅମରେଲୀ ଜିଲ୍ଲାର ଧାରୀ ତାଲୁକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିଟାଲା ଗାଁରେ। ଯେଉଁଠି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଉକା ଭାଇ ଭଟ୍ଟି ଏହି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଗବେଷଣା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ୧୪ ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ଫଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯକର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଋତୁ ଆସିଲେ ଗଛଟି ନାନା ରଙ୍ଗ ଓ ସୁଗନ୍ଧର ଆମ୍ବରେ ଭରିଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଡିଟାଲା ଗାଁକୁ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।

ଉକା ଭାଇ କହନ୍ତି, “ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଧୀରେଧୀରେ ଫଳ ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଜି ଗଛରେ ୧୪ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି।” ଏହି ଗଛରେ କେଶର, ଅମ୍ରାପାଲି, ଲଙ୍ଗଡା, ବାଦାମୀ, ଗୋଲାପୀ, ରସବରୀ, ଜମାଦାର, କଳା ଜମାଦାର, ହାପୁସ ଓ ତୋଟାପୁରୀ ଭଳି ବହୁ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ଫଳିଥାଏ। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କିଛି ଆମ୍ବ ପ୍ରଜାତି ନବାବ୍ କାଳରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଉକାଭାଇଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଉକାଭାଇଙ୍କ ଏହି ଗଛ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଛି।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଦ୍ୟାନଚାଷ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମ୍ବ ପ୍ରଜାତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିହାରରେ ଫଳିଛି ବିଶ୍ୱର ମହଙ୍ଗା ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ; କିଲୋ ପିଛା ଦାମ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ

TAGGED:

GUJARAT FARMER
MANGO VARIETIES
MANGO GRAFTING
ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ୧୪ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ
MANGO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.