ETV Bharat / bharat

ଗୁଜରାଟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୬ ମୃତ, ୨୬ ଗୁରୁତର ଆହତ

ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସୁରତ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍‌ ରାଜପଥରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍, SDRF ଓ NDRF ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ

HORRIFIC ACCIDENT IN GUJARAT
ଗୁଜରାଟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୬ ମୃତ, ୨୬ ଗୁରୁତର ଆହତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭଦୋଦରା : ଗୁଜରାଟର ଭଦୋଦରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ରାଜପଥରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସୁରତ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଲଗ୍ଜରୀ ବସ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୨୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭଡୋଦରା-ହାଲୋଲ ରାଜପଥର କୋଟାମ୍ବି ଗାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ଭୋର ୪ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଦୋଦରାର ସୟାଜୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ବସ୍‌ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୂରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସୁରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ଭଦୋଦରାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍‌ର ପଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ବସ୍‌ରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍, SDRF ଓ NDRF ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବସ୍‌ରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା। ଗ୍ୟାସ କଟର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବସ୍‌ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶ କାଟି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭଡୋଦରାର ସୟାଜୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏକାସାଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆହତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଜଣେ ଆହତ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସୁରତ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍‌ଟି ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପଛ ସିଟ୍‌ରେ ବସିଥିଲେ।

ଭଦୋଦରା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଶୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସୁରତ ଯାଉଥିବା ଲଗ୍ଜରୀ ବସ୍‌ଟି ଟ୍ରକ୍‌ର ପଛ ଭାଗରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରକ୍‌ଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଚାଳକ ଟାୟାରର ବାୟୁଚାପ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବସ୍‌ଟି ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବସ୍‌ର ସାମ୍ନା ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବସ୍‌ରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ରାଜସ୍ଥାନର ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ସୟାଜୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କୋଟାମ୍ବି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ରାସ୍ତାରେ ଭାରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଜାର୍‌ ଓ ହାତରେ ଗଛ, ଭଦ୍ରକରୁ ଭଦୋଦରା ଯାଏଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା

TAGGED:

GUJARAT BUS ACCIDENT
VADODARA BUS CRASH
KOTAMBI ACCIDENT
ଗୁଜରାଟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା
HORRIFIC ACCIDENT IN GUJARAT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.