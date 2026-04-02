ମଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି ନବଦମ୍ପତି, ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ ପଡୋଶୀ
ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମଦ ନ ମିଳିବାରୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅତିଥି ନବ ବିବାହିତଙ୍କ ସମେତ ପରିବାର ସଦସ୍ଯଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ।
Published : April 2, 2026 at 1:11 PM IST
ଗ୍ବାଲିୟର(ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର ! ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଦ ନ ମିଳିବାରୁ ବର, ନବବଧୂ ସମେତ ବରର ପରିବାର ସଦସ୍ଯଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ ପଡୋଶୀ । ବର ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅରାଜି ହେବାରୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା । ଏପରି ଘଟଣା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ବାଲିୟରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମଦ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଚୋରି:
ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ ବରର କିଛି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ଅରୋନ ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ପଟାଇ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି ଘରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଝଗଡ଼ା:
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମହେଶ ଜଟାଭଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ କିଛି ପଡୋଶୀ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ମଦ ପାନ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସିଟି ଏସ୍ପି ମନୀଷ ଯାଦବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ:
ବରଙ୍କ ମା' ଶୀଲା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି,"ନୂଆ ବୋହୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ କିଛି ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କିଛି ପଡୋଶୀ ଆସି ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ ପୁଅକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ସେ ମନା କରିବାରୁ ପୁଅ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଡୋଶୀ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ।"
ଶୀଲା ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ପଡୋଶୀ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହିତ ନବବଧୂକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାଏର କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।