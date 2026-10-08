ଆଉ ଆରେଷ୍ଟ୍ କରିପାରିବେନି ଟିକସ ଅଧିକାରୀ ! GST ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ହଟିବ ଗିରଫ କ୍ଷମତା, ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ସୀମା ୫ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି
ଦ୍ରୁତ ରିଫଣ୍ଡ୍ ସହ ସହଜ ହେବ GST ଅନୁପାଳନ; ସାଧାରଣ ଜରିମାନା ୨୫ ହଜାରରୁ ୧୦ ହଜାରକୁ ହ୍ରାସ, ୨୦୨୭ ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ
Published : October 8, 2026 at 8:36 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: GST ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ୫୭ତମ GST ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗିରଫ କ୍ଷମତା ହଟାଇବା ସହ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ସୀମାକୁ ୧ କୋଟିରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିସହ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରିଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜରିମାନାକୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ କମାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ GST ପରିଷଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
GST ପରିଷଦ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୭ ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିସହ କରଦାତା ବିଳମ୍ବରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କଲେ, କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ କିମ୍ବା ଟିକସ ପୈଠରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ, ସୁଧ ଏବଂ ଅନୁପାତିକ ଜରିମାନା ନିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁପାରିସ ହେଉଛି, ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଧୀନରେ ଇନପୁଟ୍ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଯିବ। ନଭେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୬ କିମ୍ବା ତା’ପରେ ନିଆଯାଇଥିବା କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ Central Goods and Services Tax (CGST) କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେସଲେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, GSTରୁ ଗିରଫ କ୍ଷମତା ହଟାଯିବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲର ସୀମା ୧ କୋଟିରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଯିବ। ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରାଶିର ମାମଲାରେ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ GST ପରିଷଦ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିସ କରିଛି।
ଏହାସହ ଦଣ୍ଡ ଜରିମାନା ହେଉ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଅଥବା ଉଭୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଅଧିକାର ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ବିବେକ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଜରିମାନାକୁ ମଧ୍ୟ ୨୫ ହଜାରରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ କମାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ GST ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
ପରିଷଦର ସୁପାରିସଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, ITC ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ଇନଭର୍ସନ୍ ସମସ୍ୟାକୁ GST ପରିଷଦ ପ୍ରାୟତଃ ସମାଧାନ କରିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ଟିକସ ହାର ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବକେୟା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ, GSTର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସଂସ୍କାର ଅଧୀନରେ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ସମସ୍ୟା ହାର ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି।
GST ସଂସ୍କାରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ କରଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କାରବାର କଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
GST 2.0 ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାପକ ନୀତିଗତ ସଂସ୍କାର ଉପରେ GST ପରିଷଦ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ GST ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗିରଫ କ୍ଷମତା ହଟାଇବା, ସହଜ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ାଇବା ଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
GST ହାର ଓ ସ୍ଲାବ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପରିଷଦ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ୫୭ତମ ବୈଠକରେ GST ଆଇନକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ୯ଟି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅପରାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହଟାଇବା, ୨୪ଟି ଅପରାଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନରମ କରିବା ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୀମାକୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ଏହାସହ GST ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକସ ଦାବି ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଔପଚାରିକ ନୋଟିସ୍ ପୂର୍ବରୁ କରଦାତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଯଦି ଟିକସ ଦାବି ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ GST ନୋଟିସ୍ ଜାରି ନକରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି ମାମଲା ସମସ୍ତ ମାମଲାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଟିକସ ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ।
ନକଲି Input Tax Credit (ITC) ଏବଂ ନିଆଯାଇଥିବା କ୍ରେଡିଟ୍ରେ ଅସଙ୍ଗତି ସମ୍ପର୍କିତ ନୋଟିସ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ GST ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ‘ଇନଭଏସ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ସିଷ୍ଟମ୍’ ଆଣିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏଥିରେ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଇନଭଏସ୍ର ମିଳାଣ ହେବ ଏବଂ ଆଇନସମ୍ମତ ଭାବେ ଟିକସ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ।
ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପାଳନକୁ ସହଜ କରିବାକୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଗୋଦାମକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ।
କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଶାରୀରିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସମ୍ମତି ଅନୁସାରେ ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ ନାହିଁ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୯.୫ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିକ୍ରେତା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ ସମାନତା ସ୍ଥାପିତ ହେବ।
GST ଆଇନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ଥରେ ଟିକସ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ GST ପରିଷଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିରତା ମିଳିବ।
ଗୁରୁବାର GST ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ GST ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରି GST ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗିରଫ କ୍ଷମତା ହଟାଇବା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସୀମାକୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇବା ରହିଛି।
ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲରେ ବିଳମ୍ବ, ବର୍ଗୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦ ଏବଂ ନଗଦ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଟିକସ ପୈଠରେ ବିଳମ୍ବ ଭଳି ମାମଲାରେ କରଦାତା ଟିକସ, ସୁଧ ଏବଂ ଅନୁପାତିକ ଜରିମାନା ପୈଠ କରି ଗିରଫରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ। GST ଅଧିକାରୀମାନେ ଟିକସ ଆଦାୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଦେଖିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ GST ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମିଶନର ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରାଧରେ ଗିରଫ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଟିକସ ଫାଙ୍କି, ଜାଲିଆତି Input Tax Credit କିମ୍ବା ଭୁଲ ରିଫଣ୍ଡର ରାଶି ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୁଏ।
GST ପରିଷଦ intelligence-led logistics ଏବଂ transit checks ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏଥିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ଆଧାରରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅଟକାଯିବ। ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ତେବେ ଦସ୍ତାବିଜ ନଥିଲେ କିମ୍ବା କ୍ରେତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିବ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାର ପ୍ରଥା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ପରିବହନ ସମୟ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ। ଘରୋଇ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ସାମଗ୍ରୀର ଯାତାୟାତ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ।
GST ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଥିବା ଦସ୍ତାବିଜର ତାଲିକା ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କରଦାତା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିଫଣ୍ଡ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦାବିକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ରପ୍ତାନିର ପରିଭାଷାକୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆୟ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀର ବିଦେଶୀ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେବାକୁ ରପ୍ତାନି ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା ନେଇ ଥିବା ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ନାମାଙ୍କିତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୁନା, ରୁପା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଥିବା IGST ଛାଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା, ରୁପା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ୩ ପ୍ରତିଶତ IGST ଲାଗୁ ହୁଏ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ନାମାଙ୍କିତ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମଦାନୀ କଲେ ଏହି ଟିକସରୁ ଛାଡ଼ ପାଆନ୍ତି।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବୀମା କଭର୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଦେଉଥିବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପରେ Input Tax Credit (ITC) ଦାବି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ GST ପରିଷଦ ଆଲୋଚନା କରିବ।
GST ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରିବାର ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ୍ ଇନସୁରାନ୍ସ କିଣିଲେ GST ଛାଡ଼ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ତାହାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ୍ କଭର୍ କିଣିଲେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହୁଏ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହା ଉପରେ ITC ଦାବି କରିପାରୁନଥିଲେ।
ଏହାସହ GST ଲାଗୁ ହେବାର ନଅ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ GST ପରିଷଦର ଟିକସ ଅଧିକାରୀ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଏବଂ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ୨୦୧୭ ଜୁଲାଇ ୧ରେ GST ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା।