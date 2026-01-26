ETV Bharat / bharat

ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ମହାକାଶଚାରୀ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା

ମହାକାଶରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ।

In this screengrab from a video posted on Jan. 26, 2026, President Droupadi Murmu confers India's highest peacetime gallantry award, Ashoka Chakra, to Group Captain Shubhanshu Shukla during the 77th Republic Parade, at Kartavya Path, in New Delhi.
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥଠାରେ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରେଡ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର, ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । (PTI)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର । ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାତ୍ରା କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ବୀରତ୍ବ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ମହାକାଶରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ISSରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ:

ଗତବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ ମହାକାଶରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେ Axiom-4 ମିଶନର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ନିଜର କୃତିତ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

2,000 ଘଣ୍ଟାର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା:

ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନାର ଜଣେ ଲଢୁଆ ବିମାନର ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । 2,000 ଘଣ୍ଟାର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସେ Axiom-4 ମିଶନରେ ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ ଦଳର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ସେ Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, ଜାଗୁଆର, ହକ୍ (Hawk), ଡର୍ଣ୍ଣିଅର୍ (Dornier) ଓ An-32 ଭଳି ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ।

ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି:

ମାନବ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ନାମ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ମହାକାଶରେ ବହୁ ଜଟିଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

Axiom-4 ମିଶନ:

Axiom-4 ମିଶନ ଆମେରିକାର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ମହାକାଶ ମିଶନ ଥିଲା । ଏଥିରେ ନାସା, ୟୁରୋପ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଓ ଭାରତର ISRO ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି । ସେ 2006 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

