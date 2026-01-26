ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ମହାକାଶଚାରୀ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା
ମହାକାଶରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ।
Published : January 26, 2026 at 2:02 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର । ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାତ୍ରା କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ବୀରତ୍ବ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ମହାକାଶରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ISSରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ:
ଗତବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ ମହାକାଶରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେ Axiom-4 ମିଶନର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ନିଜର କୃତିତ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
2,000 ଘଣ୍ଟାର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା:
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନାର ଜଣେ ଲଢୁଆ ବିମାନର ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । 2,000 ଘଣ୍ଟାର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସେ Axiom-4 ମିଶନରେ ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ ଦଳର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ସେ Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, ଜାଗୁଆର, ହକ୍ (Hawk), ଡର୍ଣ୍ଣିଅର୍ (Dornier) ଓ An-32 ଭଳି ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ।
ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି:
ମାନବ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ନାମ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ମହାକାଶରେ ବହୁ ଜଟିଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।
Axiom-4 ମିଶନ:
Axiom-4 ମିଶନ ଆମେରିକାର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ମହାକାଶ ମିଶନ ଥିଲା । ଏଥିରେ ନାସା, ୟୁରୋପ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଓ ଭାରତର ISRO ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି । ସେ 2006 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।