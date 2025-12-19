ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ପରିଚୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଖୋଜୁଛି ଗୋର୍ଖାଲାଣ୍ଡ
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କିପରି ଗୋର୍ଖାଲାଣ୍ଡ ପାହାଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାକି ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
By Bilal Bhat
Published : December 19, 2025 at 7:12 PM IST
(Dipankar Bose, Sanjib Guha, Abhijit Bose and Subhadeep Roy Nandi contributed to the report.)
ଦାର୍ଜିଲିଂ: ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ରୂପ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶାନ୍ତ, ସାବଲୀଳ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଏହାର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ SUV ଠାରୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗତି କରୁଥାଏ । ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ । ଦାର୍ଜିଲିଂର ବଜାର ଓ ବାରଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରେ ଏହି ଟ୍ରେନ । ଏହି ଟ୍ରେନ ଦାର୍ଜିଲିଂର ସାଧାସିଧା ଜୀବନରେ ଏକ ଅଂଶ । କେହି ଏହି ଟ୍ରେନକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା କିଛି ମିନିଟ ପାଇଁ ଦାର୍ଜିଲିଂ ବଜାର ତଥା ବାରଣ୍ଡା ଗୁଡିକୁ ଛୁଇଁ ପୁଣି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଯାଏ । ଦାର୍ଜିଲିଂର ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ତରାଇ ତଥା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ନେପାଳୀ ଭାଷୀ ଗୋର୍ଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ରହିଛି ।
ସାଧାରଣ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭୟ ଓ ନୀରବତା:
ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଚାର ଜଣେ ଧନୀ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାବନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗୋର୍ଖାଲାଣ୍ଡର ବଡ଼ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ଗୋର୍ଖା ଜନଶକ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟର (IGJF)ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଦିପୁ ତମଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି,"ଲୋକମାନେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଭୟଭିତ ଅଟନ୍ତି ।" ଭାରତୀୟ ଗୋର୍ଖା ଜନଶକ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ହମରୋ ପାର୍ଟି ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା । ଏହି ପାର୍ଟି 32 ପ୍ରତିନିଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଜିଲିଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିର୍ବାଚନରେ 18ଟି ୱାର୍ଡରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଲେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ତଥା ଆକ୍ରୋଶର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ । ନିଜର ବିଚାର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ହେବ । ନଚେତ୍ ଏଠାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଲୋପ ପାଇବ ।"
ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭାରତୀୟ ଗୋର୍ଖା ଜନଶକ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟର ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ବାସ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏହା ପାର୍ଟିକୁ ଏକ ବଳ ଯୋଗାଇଛି । ପାର୍ଟିରେ ଅନେକ ଯୁବ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରି ନିଜର ବିଚାର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପାର୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । "ଆମେ ଏହି ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛୁ । ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଲିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ଭୟ ରହିଛି । ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଭୟ ଏପରି କରିବାରୁ ଅଟକାଉଛି ବୋଲି ଦିପୁ ତମଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି।"
ଗୋର୍ଖାଲାଣ୍ଡର ବିଚାର:
ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରୁ 294 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେପରି ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାତ୍ର 3ଟି ସିଟ୍ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ । ବହୁ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିଚାର ।
କୁରସେଓଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଜେପି MLA ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ଏତେ ସାମାନ୍ୟ ଯେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ବ କୌଣସି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରଖେନାହିଁ । ମୁଁ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଗ ଦିଏ ଏ ବବଦରେ ସବୁ ବେଳେ କୁହେ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହି କଥା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ।"
ଗୋର୍ଖାଲାଣ୍ଡ ଏକ ପୁରୁଣା ଦାବି । ହେଲେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହାକୁ ନିଜର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କିମ୍ବା ସମ୍ବିଧାନରେ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଗୋର୍ଖା ଜନଶକ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟ (IGJF) ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି ଭାବେ ଏହାକୁ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥି ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଟୋଙ୍ଗସୁଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ଚା' ବଗିଚା ଠାରୁ ପୋକ୍ରିଆବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଏକ 60 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନାମଫଳକରେ "ଗୋର୍ଖାଲାଣ୍ଡ" ଲେଖା ଯାଇଛି । ଟୋଙ୍ଗସୁଙ୍ଗ ନମକ ଏକ ନଦୀ ଉପରେ ଏହି ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସେତୁ:
ଭାରତୀ ଗୋର୍ଖା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (BGPM)ର ସଭାପତି ଅନିତ ଥାପା ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ବାରା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ସ୍ବପ୍ନକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି,"ଏକ ଗୋର୍ଖାଲାଣ୍ଡ ନାମକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିହୁଏନାହିଁ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଗଠନ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବା ସହଜ । ମୁଁ GTA ସଂସ୍ଥାନର ପରିଚାଳନା କରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏପରି କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ । ବିକାଶ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏକ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ । ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ "
ଗୋର୍ଖାଲାଣ୍ଡ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅନେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିଛି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ହେଉଥିବା ହିଂସା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆଣିଛି । GTA ସଂସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ କୌଣସି ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ସଟଡାଉନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।"
ନବ ଗଠିତ ଭାରତୀୟ ଗୋର୍ଖା ଜନଶକ୍ତି ଦାର୍ଜିଲିଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଦାର୍ଜିଲିଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନୀତି ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ସେତୁ ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଇଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଲୋକେ ଗୋର୍ଖାଲାଣ୍ଡ ଲିଖିତ ଥିବା ନାମଫଳକ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହା ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଉଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2026 ମସିହା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଏହି ଗୋର୍ଖାଲାଣ୍ଡ ସେତୁ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଏହି ସେତୁଟି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଶ୍ରମଦାନ ଏବଂ ଗ୍ଲେନେରୀ ନାମକ ଏକ ଦାର୍ଜିଲିଂ ବେକେରୀର ପ୍ରମୁଖ ଅଜୟ ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ।
ରାଜନୈତିକ ଭାବନା ଓ ତୃତୀୟ ମୋର୍ଚ୍ଚା:
ତାକ୍ଷ୍ଣ ଗଡାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଚା ବଗିଚା, କଳ କଳ ନାଦରେ ବହିଯାଉଥିବା ନଦୀ ସହିତ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଥାଏ ଓ ଏହା ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଦାର୍ଜିଲିଂର ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାର ଦେଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମିରିକ୍ ଠାରେ ଦାର୍ଜିଲିଂର ଦୁଧିଆ ସେତୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା । ଏହା କେବଳ ଏକ ସେତୁ ଭୁଶୁଡିବା ଘଟଣା ନ ଥିଲା । ଏହା ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ଆମର ବିଶ୍ବାସକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ।
"ଆପଣ କେତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ଅଲୋଡ଼ା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିବେ । ସେତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆମକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ କରିବାର ଥିଲା । ମାତ୍ର ଆମେ ଏଥର କିଛି ଅଲଗା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଆମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହେବାରେ ଲାଗିଛି" ଭାରତୀୟ ଗୋର୍ଖା ଜନଶକ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଦିପୁ ତମଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ।
ଟୋଙ୍ଗଶୁଙ୍ଗ ଖୋଲା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସେତୁର କାମ ଜାନୁଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲା ।
"ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମର ଯୁବପିଢି ଏହି ପାହାଡ଼ି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ । ସେମାନେ ଆମର ଚା' ଚାଷ, ଚିନଚୋନା ଚାଷ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ବୁଝୁ । ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋର୍ଖାଲାଣ୍ଡ ଅଟେ । ଏହି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରି କି BJP ମଧ୍ୟ 2009 ମସିହାରୁ ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛି । ହେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଆମ କିଛି ପାଇଁ କରିଛି । ନେପାଳୀକୁ ଆମ ଭାଷା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି । ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କେବେ ବି କିଛି ଭାବି ନାହିଁ କିମ୍ବା କରିନାହିଁ । ଆମର ଆଶା, ରୋଜଗାର ଆଦି ବିଷୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି" ବୋଲି IGJFର ସଦସ୍ୟ ଫିଞ୍ଜୋ ୱାଙ୍ଗୟାଲ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଦାର୍ଜିଲିଂର ଯୁବକ ଏବେ ଅସ୍ଥିର । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ ଓ ଏହି ପାହାଡ଼ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ବେଶ ଅବଗତ । ହେଲେ ନିଜର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବା ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଅଟେ ।
ବିଶ୍ବାସର ଅଭାବ:
ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ପୁରାତନ ଦଳ ସହିତ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି । ଜଣେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ନିଜର ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଯୁବକ ଆସି ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ" ବୋଲି ଛାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ IGJF ନିଜର ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏହା ପାହାଡି ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ବିଶ୍ବାସ ଜିତିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ 30 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ନିଜର ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତ ରଖି କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଛୋଟ ପାହାଡ଼ରେ ବହୁ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି । ଏହା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ । ଲୋକେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗୋର୍ଖାଲାଣ୍ଡ ଚାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସେମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ । ଏପରି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଇଥାଉ ତାହା ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ । "
ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରାତନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି । ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅଜୟ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ଏଠାକାର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଅଟନ୍ତି ।
2026 ପାଇଁ ଯାତ୍ରାପଥ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଅନିତ ଥାପାଙ୍କ BGPM ସଂଯମତା ରକ୍ଷାକରିଛନ୍ତି । ଅଜୟ ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କେବଳ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଟାଉନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେତୁଟି ଦାର୍ଜିଲିଂର ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।
ଏହି ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ମଜବୁତ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନ ରହିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିଛି । ପାରମ୍ପାରିକ ଦଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସହଭାଗିତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସର ସହାୟକ ଅଜୟ ଏଡୱାର୍ଡ ବିଜେପି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।
ଅନିତ ଥାପା କହିଛନ୍ତି,"ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକେ ମୋତେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭୋଟ ଦେବେ । ମୋର ବିଶ୍ବସ୍ତ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋର ସାଥ୍ ଦେବ ।"
ନିର୍ବାଚନରେ ଅସଲି ପରୀକ୍ଷା:
ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗଳାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗଳାର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାଜବଂଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ତାହାଁନ୍ତି । ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସାଲିସ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ରାଜବଂଶୀ ଓ ଗୋର୍ଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜିନିଷ ସାଧାରଣ ଅଟେ । ଉଭୟ ଟିଏମ୍ସିକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । କୁଚବିହାରର ରାଜବଂଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋର୍ଖାଙ୍କ ପରି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି । ମାତ୍ର ବଙ୍ଗଳାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ମାଡିଦିଆଯାଇଛି । ରାଜବଂଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ସୁଶାନ୍ତ ବର୍ମନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଯେ ଆମର ନୂତନ ପିଢ଼ି ରାଜବଂଶୀ ଭାଷା କହିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଆମେ କଥା ହେଲେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଆମ ଭାଷାର ମଜା ଉଡାନ୍ତି ।"
ସୁଶାନ୍ତ ବର୍ମନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପାହାଡ଼ର ଲୋକମାନେ, ନେପାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଗୋର୍ଖାମାନେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଅତି କମରେ GTA ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରୁଛି ।" ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗର ସମଗ୍ର ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋର୍ଖାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେତୁ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଏହା ରାଜନୈତିକ ରାସ୍ତାର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିପାରେ।