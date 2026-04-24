ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ: ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ କାର୍ ରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ମାରୁତି ଓମ୍ନି କୋନ୍ଧା ଗାଁରୁ ଆଦ୍ୟାଲ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ।

Grooms relatives among five killed as car carrying wedding guests collides With truck In Maharashtra
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 5:29 PM IST

ଭଣ୍ଡାରା(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭଣ୍ଡାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ମାରୁତି ଓମ୍ନି ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବରର କାକା ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।

ଭଣ୍ଡାରାର ପାୱାନି ତାଲୁକାର ଆଦ୍ୟାଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ​​ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାରଟିର ଟାୟାର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ଟ୍ରେଲର ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।

ଭଣ୍ଡାରାର ଆଦ୍ୟାଲ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପୁଅ ଲୋମେଶ ନହ୍ନେ ଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ କୋନ୍ଧା ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ନଅ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାହ ସ୍ଥଳରୁ ଏକ ମାରୁତି ଓମ୍ନିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା । ସୌନ୍ଦଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, କାରଟି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବରର ମାମୁଁ ପ୍ରଭାକର ଚାଚରକର (48) ଏବଂ ଭେଲାଟୁର ଏବଂ ଆଦ୍ୟାଲ ବାସିନ୍ଦା ମୁନି ପ୍ରଭାକର ଚାଚରକର (43), ଦୁର୍ଗା ଦେବ୍ରାମ ନାଙ୍ଗ୍ରେ (40), ଶ୍ୱେତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାଙ୍ଗ୍ରେ (17) ଏବଂ ନୈନା ଦେବ୍ରାମ ନାଙ୍ଗ୍ରେ (17) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଚାଚରକର ଦମ୍ପତି ଭେଲାଟୁରରୁ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ପିପଲଗାଓଁ ନିପାନିର ଆହତ କାର ଡ୍ରାଇଭର ସୋହମ ଜଗେଶ୍ୱର ଗାଡେକର (25), ଆଦ୍ୟାଲର ନେହା ଗିରିଧର ନହ୍ନେ (18), ରାଧା ଖେଡକର (20) ଏବଂ ବାଲାଘାଟ ଜିଲ୍ଲା ଖୈରଲାନଜିର ଉମେଶ ସୋନୱାନେ ଭଣ୍ଡାରା ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ, "ଟ୍ରେଲର ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଇବାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଆହତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ।"

ଟ୍ରେଲର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା 215/2026, 281, 105, 125(b) ସହିତ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଧାରା 184 (ବିପଜ୍ଜନକ ଗାଡି ଚାଳନା ପାଇଁ) ଏବଂ 134(a)(b) (ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳତା) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।

ଜୋରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାତିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କାରରୁ ନଅ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଶୀଘ୍ର ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗେଶ ଲଖନାଲ ଯାଦବ (ଆନୁମାନିକ ବୟସ 40) ଏବଂ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

