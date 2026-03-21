ସାରା ଦେଶରେ ଇଦ୍ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମାହୋଲ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ମାନେ ଇଦ୍ ଅବସରରେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମୀ ଭାଇଭାଉଣୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ।

The atmosphere is lively for Eid across the country.
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 21, 2026 at 8:47 AM IST

Eid ul-Fitr 2024: ଆଜି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମୀ ଭାଇଭାଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ । ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଆଜିର ଦିନକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସରେ ମୁସଲମାନଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ସକାଳେ ମସଜିଦ୍‌ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ପଣ କରି ସାରିବା ପରେ ସଭିଏଁ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସଭିଏଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଇଦ୍‌ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପରିବାରର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ଇଦ୍ କୁହାଯାଏ ।

ଦେଶରେ ଇଦ୍ ପାଳନ:
ଇଦ୍ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଶାହି ଜାମା ମସଜିଦରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଦ୍ ନମାଜ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ନମାଜ ପାଠ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଐଶ୍ ବାଗ୍ ଇଦ୍ଗାହ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମକ୍କା ମସଜିଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଆଜାଦ ମଇଦାନ ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ସହର, ସହର ଏବଂ ଗାଁରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଦ୍ ନମାଜ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଇଦ୍ ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶକୁ ଇଦ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତରର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ମୋର ମୁସଲମାନ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମସଂଯମ, ସେବା, ଦାନଶୀଳତା ଏବଂ କରୁଣାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖାଏ । ଏହି ଅବସରରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସମାଜ ଏବଂ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ଇଦ୍ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତରର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏହି ଦିନଟି ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଦୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁ । ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ।"

ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍ ଅବସରରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଦ୍ ମୁବାରକ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପବିତ୍ର ଇଦ୍ ଅବସରରେ ଆମର ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଦ୍ ମୁବାରକ ।"

ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜାମା ମସଜିଦ୍‌ରେ ଶିଶୁମାନେ ପହଞ୍ଚି ଇଦ୍ ମୁବାରକ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଇଦ୍ ଉଲ୍-ଫିତର ପାଇଁ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ଆଜମେରର ଖ୍ୱାଜା ଘାରିବ ନୱାଜ୍ ଦରଗା ସରିଫରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 5ଟାରେ ଦରଗାର ଜନ୍ନତି ଦରଗା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ।

ଇଦ୍ କଣ ?
ମୁସଲମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ମାସ ହେଉଛି ରମଜାନ ମାସ । ଏହି ମାସରେ ରୋଜା ରଖି ମସଜିଦରେ ନମାଜ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ । ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଯାଏଁ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରଖିବା ସହ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସଂଯମ ରଖି ରୋଜା ପାଳିଥାନ୍ତି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ମାସର ଶେଷ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ପରଦିନ ଧୁମଧାମରେ ଇଦ ପାଳନ କରନ୍ତି ।

ଆଜି ଏହି ଇଦ୍ ଅବସରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ସଭିଏଁ ଇଦ ମୁବାରକ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଇଦ୍ ଉଲ୍-ଫିତର, ଇଦ୍‌ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଓ ଫିଦର ବା ଫିତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା । ଇଦର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋଇଥାଏ । ଏଇଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମୁସଲମାନମାନେ ଏକତାର ସାମୁହିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି । ଇଦ୍ ଦିନ ସକାଳୁ ମସଜିଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଟି ମୁସଲମାନ କିଛି ଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦାନକୁ ଜକାତ ଉଲ-ଫିତ୍ର କୁହାଯାଏ ।

