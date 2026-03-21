ସାରା ଦେଶରେ ଇଦ୍ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମାହୋଲ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ମାନେ ଇଦ୍ ଅବସରରେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମୀ ଭାଇଭାଉଣୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : March 21, 2026 at 8:47 AM IST
Eid ul-Fitr 2024: ଆଜି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମୀ ଭାଇଭାଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ । ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଆଜିର ଦିନକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସରେ ମୁସଲମାନଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ସକାଳେ ମସଜିଦ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ପଣ କରି ସାରିବା ପରେ ସଭିଏଁ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସଭିଏଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଇଦ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପରିବାରର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ଇଦ୍ କୁହାଯାଏ ।
ଦେଶରେ ଇଦ୍ ପାଳନ:
ଇଦ୍ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଶାହି ଜାମା ମସଜିଦରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଦ୍ ନମାଜ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ନମାଜ ପାଠ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଐଶ୍ ବାଗ୍ ଇଦ୍ଗାହ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମକ୍କା ମସଜିଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଆଜାଦ ମଇଦାନ ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ସହର, ସହର ଏବଂ ଗାଁରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଦ୍ ନମାଜ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ईद-उल-फ़ित्र के मुबारक मौके पर सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम बहनों और भाइयों को हार्दिक बधाई। यह त्योहार आत्मसंयम, सेवा, परोपकार एवं वंचित वर्गों के प्रति दया का भाव रखने की सीख देता है। आइए इस अवसर पर हम समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने का संकल्प लें।— President of India (@rashtrapatibhvn) March 21, 2026
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଇଦ୍ ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶକୁ ଇଦ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତରର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ମୋର ମୁସଲମାନ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମସଂଯମ, ସେବା, ଦାନଶୀଳତା ଏବଂ କରୁଣାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖାଏ । ଏହି ଅବସରରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସମାଜ ଏବଂ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ।"
Best wishes on Eid-ul-Fitr. May this day further brotherhood and kindness all around. May everyone be happy and healthy.— Narendra Modi (@narendramodi) March 21, 2026
Eid Mubarak!
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ଇଦ୍ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତରର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏହି ଦିନଟି ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଦୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁ । ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ।"
ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍ ଅବସରରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଦ୍ ମୁବାରକ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପବିତ୍ର ଇଦ୍ ଅବସରରେ ଆମର ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଦ୍ ମୁବାରକ ।"
ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜାମା ମସଜିଦ୍ରେ ଶିଶୁମାନେ ପହଞ୍ଚି ଇଦ୍ ମୁବାରକ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଇଦ୍ ଉଲ୍-ଫିତର ପାଇଁ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ଆଜମେରର ଖ୍ୱାଜା ଘାରିବ ନୱାଜ୍ ଦରଗା ସରିଫରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 5ଟାରେ ଦରଗାର ଜନ୍ନତି ଦରଗା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ।
#WATCH | Delhi: Children extend greetings on Eid ul-Fitr, as they arrive at Jama Masjid.— ANI (@ANI) March 21, 2026
ଇଦ୍ କଣ ?
ମୁସଲମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ମାସ ହେଉଛି ରମଜାନ ମାସ । ଏହି ମାସରେ ରୋଜା ରଖି ମସଜିଦରେ ନମାଜ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ । ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଯାଏଁ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରଖିବା ସହ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସଂଯମ ରଖି ରୋଜା ପାଳିଥାନ୍ତି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ମାସର ଶେଷ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ପରଦିନ ଧୁମଧାମରେ ଇଦ ପାଳନ କରନ୍ତି ।
#WATCH | Rajasthan: People arrived at Khwaja Gharib Nawaz Dargah Sharif in Ajmer earlier this morning, on Eid ul-Fitr. The Jannati Darwaza of the Dargah was opened at 5 am for devotees today.— ANI (@ANI) March 21, 2026
ଆଜି ଏହି ଇଦ୍ ଅବସରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ସଭିଏଁ ଇଦ ମୁବାରକ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଇଦ୍ ଉଲ୍-ଫିତର, ଇଦ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଓ ଫିଦର ବା ଫିତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା । ଇଦର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋଇଥାଏ । ଏଇଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମୁସଲମାନମାନେ ଏକତାର ସାମୁହିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି । ଇଦ୍ ଦିନ ସକାଳୁ ମସଜିଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଟି ମୁସଲମାନ କିଛି ଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦାନକୁ ଜକାତ ଉଲ-ଫିତ୍ର କୁହାଯାଏ ।