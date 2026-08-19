ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଜା ସମୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ରେ ହେବ ।
By ANI
Published : August 19, 2026 at 3:26 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୯୯୯ ମସିହାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ୍ ଓରଫ୍ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଥିବା ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ସେନଟେନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ (Odisha State Sentence Review Board)କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ:
ବିଚାରପତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଓ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଦାରା ସିଂହ ତାଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରୁ ୨୬ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲ୍ରେ କାଟିସାରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନ ଉପରେ ଷ୍ଟେଟ ସେନଟେନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ବିଚାର କରୁଥିବା କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ରୁ ଆବଶ୍ୟକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ବାକି ଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣିରେ ଫଳାଫଳ ଜଣାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ । ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
କଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?
୧୯୯୯ ଜାନୁଆରୀରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋହରପୁର ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅ ଫିଲିପ୍ ଓ ଟିମୋଥିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାଗନ୍ (station wagon) ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦାରା ସିଂହଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀ ଭାବେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୧ ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ ମାମଲାଟି ‘ବିରଳରୁ ବିରଳତମ’ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁନାହିଁ ।
ସେପଟେ ମୁସଲିମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶେଖ ରେହମାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ ଅରୁଲ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାରା ସିଂହ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ସେନଟେନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।