ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ: ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଲୋକସଭା, ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ବସିବ ରାଜ୍ୟସଭା
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 3, 2026ରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ ।
Published : November 26, 2026 at 10:54 PM IST
SPECIAL PARLIAMENT SESSION, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପୁନର୍ବାର ଡାକିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ରିଜିଜୁ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ନଭେମ୍ବର 30 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2, 2026ରେ ଗୃହ ପୁନର୍ବାର ଡାକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଡକାଯାଇଛି ।
ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଗୃହର ବୈଠକ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକସଭା ସୋମବାର, ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ବସିବ । ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
The Government has requested Hon’ble Speaker, Lok Sabha and Hon’ble Chairman, Rajya Sabha to reconvene Lok Sabha on Monday, 30th November, 2026 and Rajya Sabha on Wednesday, 2nd December, 2026 respectively to transact essential Government Business. Subject to exigencies of the Business, the sitting of both Houses may conclude on 3rd December, 2026.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 26, 2026
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ
କିରେନ ରିଜିଜୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ନୂତନ ଅଧିବେଶନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ । ସରକାର ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଉଭୟ ଗୃହକୁ ପୁନର୍ବାର ଡକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩, ୨୦୨୬ରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିବେଶନକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଜରୁରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ ।
କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ବୈଠକ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ରେ
ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗାମୀ ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛି । ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ANI ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୈଠକରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଶେଷ ହେଲା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ଶେଷ ଦିନରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯଦି ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ! ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂସଦ ବୈଠକ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ଏବଂ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି । ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ସରକାର କେଉଁ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରିବେ?
ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବାର ୧୦୩ ଦିନ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସରକାର ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି ।
ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ୮୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର ୫୪୩ରୁ ସର୍ବାଧିକ ୮୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ଏହା ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 50 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । 1971 ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁପାତ ବଜାୟ ରଖିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତଥାପି, ଏହି ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
କେତେ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ? ସମୀକରଣ କ’ଣ?
ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ 543 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକସଭାରେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ (361 ଭୋଟ) ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ତ୍ତମାନ, NDAର 320 ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲରେ ବିଲ୍ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ, 26 ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ (20 ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ 6 ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ) NDAରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତଥାପି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ DMK (22) ଏବଂ NCP-SP (8) ଭଳି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ