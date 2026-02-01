ETV Bharat / bharat

ଗ୍ରାମୀଣ ଆୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଲିମ ନେବେ 20,000 ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ, ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନା

ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ 500ଟି ଜଳାଶୟ ଓ ଅମୃତ ସରୋବର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାରମ୍ପାରିକ କୃଷି ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଆୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଥା ରୋଜଗାର ବଢାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନ ବିଶିଷ୍ଟ କୃଷି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2026-27 ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, ବାଦାମ ଆଦି ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ଓ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ କହିଛନ୍ତି ।

ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଋଣ-ସଂଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ସବସିଡି ଘୋଷଣା:

ଫାର୍ମରୁ ହେଉଥିବା ସମୁଦାୟ ଆୟର 16 ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ପଶୁପାଳନରୁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଗରିବ ପରିବାର ଏକ ପାଇଁ ଋଣ-ସଂଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ସବସିଡି ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପଶୁଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଭେଟେନାରୀ, ବେସରକାରୀ କଲେଜ, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଓ ପଶୁପାଳନ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା:


ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ 500ଟି ଜଳାଶୟ ଓ ଅମୃତ ସରୋବର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ-ଚେନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ବଜାର ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍‌କୁ ଲିଙ୍କ କରିବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଦଳଗଠନ ଓ ମାଛ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପଶୁପାଳନ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପଶୁପାଳନ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ, ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା-କେନ୍ଦ୍ରିତ ସମନ୍ୱିତ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ କ୍ରେଡିଟ ଲିଙ୍କଡ୍ ସବସିଡି ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:

ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଓ ସଠିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଉନଥିବା ଗଛକୁ ହଟାଇ ନୂତନ କିସମର ଗଛ ଲଗାଇ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏକ ସର୍ବାଧିକ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ଅଟେ । ଏଠାରେ 3 କୋଟି ଲୋକ ନିଜର ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ।

କାଜୁ, ବାଦାମ ଓ କୋକୋ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:

ନଡ଼ିଆ ସହିତ ଭାରତୀୟ କାଜୁ ଓ କୋକୋ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ । ଏହା ସହିତ ସରକାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦନକାଠର ଚାଷକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏପରି କରି ଭାରତର ଚନ୍ଦନକାଠକୁ ନେଇ ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଭାରତର ସାମାଜିକ ଓ ପାରମ୍ପାରିକ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବ । ଏହା ସହିତ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାଲନଟ୍ସ, ପିସ୍ତାବାଦାମ ଓ ପାଇନନଟ୍ସ ଆଦିର ଚାଷକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯିବ ।

