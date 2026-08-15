ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଛନ୍ତି: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକ ଆପଣେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
Published : August 15, 2026 at 7:58 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛାତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାତା । ସରକାର ସର୍ବସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଦେଶର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ଭୋଧନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଭିଭାଷଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ସମାଜ ଯେପରି ଏକଜୁଟ ରହିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିତ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ବସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ପାଲଟିଥାଏ। ସରକାର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍କାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କରିବା।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଅନିୟମିତା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ରୁତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଜେନ୍ ଜି ଏବଂ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି। ଯୁବ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନୋଭାବକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକ ଆପଣେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମର ଅନେକ ଯୁବକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ପଥ ଆପଣାଇ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ଦେଉଛନ୍ତି’’।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଫଳ ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଯୁବଶକ୍ତିର ସାଖ୍ୟାତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁନଃ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ସମ୍ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। 'ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ିର ବିକାଶ ଏବଂ ଜାତି ଗଠନ ପାଇଁ ଖେଳକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିବେଶ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଅତୁଳନୀୟ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ଲୁଚିଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ ସହିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ବାର୍ଷିକୀ ସ୍ମରଣ କରି ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଭାରତର ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନଃ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ।
ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ଆମେ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେ 7 ତାରିଖରେ ଆମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଆମ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଅତୁଳନୀୟ ବୀରତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲୁ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ସେହି ଐତିହାସିକ ଅପରେସନ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସଠିକତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅପରେସନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୌଶଳଗତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱର୍କକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଦେଶ ସହ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ । ବିଶେଷକରି କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲବାଦର ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନକ୍ସଲବାଦ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭାରତକୁ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା।
ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପ୍ରୟାସ ବସ୍ତର ଅଲିମ୍ପିକ ଓ ବସ୍ତର ପଣ୍ଡୁମ ପର୍ବ ପରି ପଦକ୍ଷେପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ଜାତିର ସଭ୍ୟତାଗତ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମଦେଶର ସ୍ଥାନ ସାରନାଥକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ଯାହା ପରେ ଗତ ବର୍ଷ 12ଟି ମରାଠା ସାମରିକ ଦୁର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଗର୍ବର ସହିତ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରତୀକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦିନର ସ୍ମୃତି: ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ଦୁଇଟି ତୋପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକଙ୍କ ଦାବି; ପାରଳାରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ !