ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ! ଦୈନିକ 5 କେଜି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କୋଟାକୁ ଦୁଇ ଗୁଣା କଲେ ସରକାର

ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଗଣା ବାଣିଜ୍ୟ ଏଲପିଜି (FTL) ସିଲିଣ୍ଡରର ଦୈନିକ ଆବଣ୍ଟନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

5KG LPG CYLINDER QUOTA FOR MIGRANT
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି (getty image)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 7, 2026 at 1:46 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଗଣା ବାଣିଜ୍ୟ ଏଲପିଜି (FTL) ସିଲିଣ୍ଡରର ଦୈନିକ ଆବଣ୍ଟନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ହାରାହାରି ଦୈନିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ । ସଂଶୋଧିତ ଆବଣ୍ଟନ ମାର୍ଚ୍ଚ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 20 ପ୍ରତିଶତର ପୂର୍ବ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି ।

ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ FTL ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପାଖରେ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ (OMC) ସହାୟତାରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରଖାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ବୁକିଂ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ ବିତରକଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଏବଂ ପିଏନଜି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଦିଗରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରିଫାଇନାରୀ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଲପିଜି ବୁକିଂ ବ୍ୟବଧାନକୁ 25 ଦିନ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏଲପିଜି ଚାହିଦା ଉପରେ ଚାପ କମ କରିବା ପାଇଁ, କିରୋସିନ ଏବଂ କୋଇଲା ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ସମକାଳୀନ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 51 ଲକ୍ଷ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ଯପକ୍ଷରେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ 95 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିତରଣ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଓ ଆଧାରିତ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

LPG SUPPLY FOR MIGRANT LABOUR
5KG LPG CYLINDER QUOTA FOR MIGRANT

