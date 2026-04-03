ବିଦେଶରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି 20 ଭାରତୀୟ, ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 86% ମୃତ୍ୟୁହାର
୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୫ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶରେ ୩୭,୭୪୦ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨,୩୮୦ ଜଣ କେବଳ ୟୁଏଇରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : April 3, 2026 at 3:14 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2021 ମସିହାରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ହୋଇଛି । ସଂସଦରେ ସରକାର ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2021 ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସମୁଦାୟ 8,234 ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ବିଦେଶରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବୈଦେଶିକ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସିଂହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମୁଦାୟ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ 86 ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ହୋଇଛି । ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।
- ୟୁଏଇ: 12,380 ଜଣ
- ସାଉଦି ଆରବ:11,757 ଜଣ
- କୁଏତ: 3890 ଜଣ
- ଓମାନ: 2821 ଜଣ
- ମାଲେସିଆ: 1915 ଜଣ
- କତାର: 1760 ଜଣ
ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦାୟ 37,740 ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 2021 ମସିହାରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 80,985ଟି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିତ ଉତ୍ପୀଡନ ଓ କଷ୍ଟକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା । ସର୍ବାଧିକ 80,896ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ୟୁଏଇରୁ ଆସିଥିଲା ।
2021ରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା:
- ୟୁଏଇ: 16,965
- କୁଏତ: 15,234
- ଓମାନ: 13,295
- ସାଉଦି ଆରବ: 12,988
2018 ମସିହାରେ ଆରଟିଆଇରୁ ମିଳିଥିବା ଉତ୍ତର ଆଧାରରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2012 ମସିହାରୁ 2018 ମସିହା ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ କମନ୍ ୱେଲ୍ଥ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଦ୍ବାରା ସଂସଦର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ:
CHRIର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 24,570 ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ବାହାରିନ, ଓମାନ, କତର, କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ୟୁଏଇ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ ସାଢ଼େ 6 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ନିକଟତମ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 32,608 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବାହାରିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 18 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା କୁହାଯାଇପାରେ ।
ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପୀଡିତ:
ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ମିଳୁଛି । ମାଲେସିଆ ଓ ମାଳଦ୍ଵୀପ ଭଳି ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଉଭୟ ଦେଶରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 8,333 ଓ 2,981 ଅଭିଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଆଁମାରରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ 2,548ଟି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। କେବଳ 2025 ମସିହାରେ 1863ଟି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି । କାମ୍ବୋଡିଆରେ 2531 ଅଭିଯୋଗ ସହିତ 31ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହା ସହିତ ଲାଓସରେ 2416 ଅଭିଯୋଗ ସହିତ 11ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି
ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା:
ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଦରମା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ଚାକିରି କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧାର ଲାଭ ନ ମିଳିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ଏହା ସହିତ ଚାକିରି ଦେବା ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଛଡାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଛୁଟି ନ ଦେବା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଓ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ନେବା ଏହା ସହିତ ହଠାତ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ବେରୋଜଗାର ହେବା ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ:
ଏହା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା, କର୍ମଚାରୀର ଅଧିକାରକୁ କୁଠାରଘାତ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଭିସା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଦେଶରେ ଥିବା ନିକଟସ୍ଥ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଓ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।