ବିଦେଶରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି 20 ଭାରତୀୟ, ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 86% ମୃତ୍ୟୁହାର

୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୫ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶରେ ୩୭,୭୪୦ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨,୩୮୦ ଜଣ କେବଳ ୟୁଏଇରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ।

govt data shows 20 Indian Workers dying everyday in Abroad with 86 percent rate in Gulf
ବିଦେଶରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି 20 ଭାରତୀୟ, ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 86 ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁହାର
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 3, 2026 at 3:14 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2021 ମସିହାରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ହୋଇଛି । ସଂସଦରେ ସରକାର ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2021 ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସମୁଦାୟ 8,234 ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ବିଦେଶରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବୈଦେଶିକ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସିଂହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଦେଶରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି 20 ଭାରତୀୟ (ETV Bharat GFX Team)

ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମୁଦାୟ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ 86 ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ହୋଇଛି । ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

  • ୟୁଏଇ: 12,380 ଜଣ
  • ସାଉଦି ଆରବ:11,757 ଜଣ
  • କୁଏତ: 3890 ଜଣ
  • ଓମାନ: 2821 ଜଣ
  • ମାଲେସିଆ: 1915 ଜଣ
  • କତାର: 1760 ଜଣ

ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦାୟ 37,740 ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 2021 ମସିହାରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 80,985ଟି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିତ ଉତ୍ପୀଡନ ଓ କଷ୍ଟକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା । ସର୍ବାଧିକ 80,896ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ୟୁଏଇରୁ ଆସିଥିଲା ।

2021ରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା:

  • ୟୁଏଇ: 16,965
  • କୁଏତ: 15,234
  • ଓମାନ: 13,295
  • ସାଉଦି ଆରବ: 12,988

2018 ମସିହାରେ ଆରଟିଆଇରୁ ମିଳିଥିବା ଉତ୍ତର ଆଧାରରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2012 ମସିହାରୁ 2018 ମସିହା ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ କମନ୍ ୱେଲ୍ଥ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଦ୍ବାରା ସଂସଦର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ:
CHRIର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 24,570 ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ବାହାରିନ, ଓମାନ, କତର, କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ୟୁଏଇ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ ସାଢ଼େ 6 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ନିକଟତମ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 32,608 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବାହାରିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 18 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପୀଡିତ:
ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ମିଳୁଛି । ମାଲେସିଆ ଓ ମାଳଦ୍ଵୀପ ଭଳି ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଉଭୟ ଦେଶରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 8,333 ଓ 2,981 ଅଭିଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଆଁମାରରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ 2,548ଟି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। କେବଳ 2025 ମସିହାରେ 1863ଟି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି । କାମ୍ବୋଡିଆରେ 2531 ଅଭିଯୋଗ ସହିତ 31ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହା ସହିତ ଲାଓସରେ 2416 ଅଭିଯୋଗ ସହିତ 11ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି

ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା:
ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଦରମା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ଚାକିରି କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧାର ଲାଭ ନ ମିଳିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ଏହା ସହିତ ଚାକିରି ଦେବା ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ ଛଡାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଛୁଟି ନ ଦେବା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଓ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ନେବା ଏହା ସହିତ ହଠାତ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ବେରୋଜଗାର ହେବା ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ:
ଏହା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା, କର୍ମଚାରୀର ଅଧିକାରକୁ କୁଠାରଘାତ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଭିସା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଦେଶରେ ଥିବା ନିକଟସ୍ଥ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଓ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

