ETV Bharat / bharat

ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଗାଡ଼ି ପିଛା ଡିଜେଲ ବିକ୍ରୟ 200 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ

ଡିଜେଲର ଅସାଧାରଣ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି କଟକଣା 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, କାରଣ ବଲ୍କ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଇନ୍ଧନ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

Representational image
Representational image (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 12, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

90 DAYS CAP ON PETROL DIESEL, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶିଳ୍ପ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କ୍ରୟ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଲ୍କ ବିକ୍ରୟ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଣ କ୍ରୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ 90 ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷକରି ଡିଜେଲର ଚାହିଦାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । କାରଣ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବଲ୍କ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ଇନ୍ଧନ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ₹95.20 ପ୍ରତି ଲିଟର, ଯେତେବେଳେ କି ବଲ୍କରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ₹134.50 ପ୍ରତି ଲିଟର ରହିଛି ।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ପରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ବଲ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା, ଯେପରିକି ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଡଷ୍ଟକ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଏ, ଖୁଚୁରା ପମ୍ପ ଦର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ।

ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୋଟର ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବଂ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ (ଖୁଚୁରା ଆଉଟଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଣର ଅସ୍ଥାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅର୍ଡର, ୨୦୨୬ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇନ୍ଧନ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମୟରେ ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଚୁରା ଆଉଟଲେଟ୍ ରୁ ବଲ୍କ କ୍ରୟ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିଶ୍ୱର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି" ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ଖୁଚୁରା ଆଉଟଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟର ସ୍ପିରିଟ୍ (ପେଟ୍ରୋଲ୍) ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ୍ (ଡିଜେଲ୍) ବିକ୍ରୟରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହା ଖୁଚୁରା ଏବଂ ବଲ୍କ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ଯାହା ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଖୁଚୁରା ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କିଣିବାକୁ ନିଷେଧ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରାହକ ପମ୍ପରୁ ଯୋଗାଣ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରୟକୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ (Petroleum and Explosives Safety Organisation- PESO) ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଯାନବାହାନ ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରୟ ସୀମା ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ଯାନ ପାଇଁ 200 ଲିଟର ଅଟେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏପରି ଡିଜେଲ ପୁନଃବିକ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁଳ କ୍ରୟ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗାଣକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିପାରେ ଏବଂ "ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭାବ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।" ଏହି ଆଦେଶ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ମହଜୁଦ, କଳାବଜାର, ଅନଧିକୃତ କ୍ରୟ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣର ଅନ୍ୟତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ।

ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 90 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ । ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର "ସମାନ ଉପଲବ୍ଧତା" ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ମହଜୁଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକ, ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରେଣୀ, କ୍ଷେତ୍ର, କାରବାର କିମ୍ବା କାରବାର ବର୍ଗକୁ ଏହି ଆଦେଶର ସମସ୍ତ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ । ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ "ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ" କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ "ଜମାଖୋରୀ, କଳାବଜାରୀ, ଅନଧିକୃତ କ୍ରୟ, ସାମଗ୍ରୀର ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତ ଏହି ବର୍ଷ ଡିଜେଲ-ଆଇସୋବୁଟାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ କରିପାରେ; ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଟ୍ରକ୍-ଟ୍ରେଲର ନୀତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁନା, ରୂପା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଦୁଇ ଦିନ କମିବା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ରୁପା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ଦର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

BULK PETROL DIESEL PURCHASE
DIESEL SALES
90 DAYS CAP ON PETROL DIESEL
PETROL AND DIESEL CRISIS
90 DAYS CAP ON PETROL DIESEL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.