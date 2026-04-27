ETV Bharat / bharat

ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏଲପିଜି ଏବଂ ସାର ଯୋଗାଣକୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କିଣାକାଟା ଏଡାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

Government officials confirm LPG supply at inter-ministerial press conference amid tension in West Asia
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 27, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋମବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (LPG) ଯୋଗାଣ ଅଛି, କୌଣସି ବିତରକ "Dry-ଶୁଷ୍କ" ହୋଇନାହିଁ ।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଏକ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବ୍ରିଫିଂକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା, LPG ଯୋଗାଣ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ LPG ଯୋଗାଣ ଅଛି, ଏବଂ କୌଣସି ବିତରକରେ କୌଣସି 'ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍' ନାହିଁ । ପ୍ରାୟ 93 ପ୍ରତିଶତ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ।"

କିଛି ବିତରକରେ ଏବେ ବି ଆତଙ୍କିତ କିଣା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଜବରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପ୍ରିଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1,65,600 ଟନ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 1,29,500 ଟନ୍ ଥିଲା ।

ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ 42,600ରୁ ଅଧିକ PNG ଗ୍ରାହକ ସେମାନଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଦେଶ ସାରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯୋଗାଣ ସାଧାରଣ ଭାବେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କିତ କିଣା ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି ।"

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 1,800 ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା । PSU OMCs ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 310 ବିତରକଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 71 LPG ବିତରକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ।"

ଦେଶ ସାରା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, "ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଦେବାକୁ ଏବଂ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି । କେତେକ ସମୟରେ, ଆତଙ୍କିତ କିଣିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇ ସମାଧାନ କରାଯାଏ ।" ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ସଂଯୋଗ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯାହା କହୁଛି ଯେ, ଯାହାର PNG ସଂଯୋଗ ଅଛି ସେ ଏହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ।"

ସାର ମହଜୁଦ ସ୍ଥିର, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର

ସାର ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ସାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଦୃଢ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ବିଭାଗ ତରଫରୁ କହାଯାଇଛି ଯେ, ସାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଢ଼, ସ୍ଥିର ଏବଂ ସୁପରିଚାଳିତ, ଉପଲବ୍ଧତା ନିରନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ କୌଣସି ଅଭାବ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏପ୍ରିଲ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୟୁରିଆର ଉପଲବ୍ଧତା 18.17 LMT ତୁଳନାରେ 71.58 LMT ଏବଂ DAP ଉପଲବ୍ଧତା 22.35 LMT ଯାହା ଦେଶସାରା 5.90 LMT ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ 5.90 LMT ତୁଳନାରେ ଚାହିଦାଠାରୁ ଅଧିକ । ଯାହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଉପଲବ୍ଧତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି ।"

ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନଦୀପ ସିଂହ ରନ୍ଧୱା କହିଛନ୍ତି, "୨୫ ଏପ୍ରିଲରେ, ଓମାନର ଶିନାସ୍ ବାହ୍ୟ ବନ୍ଦର ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ସମେତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏକ ଟୋଗୋ-ପତାକାଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର, MT ସିରନ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ । ଇରାନୀ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଚେତାବନୀ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଜାହାଜଟି ଅନ୍ୟ ଜାହାଜ ନିକଟରେ ଥିଲା ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପତାକାଯୁକ୍ତ ଜାହାଜ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ ।

ରନ୍ଧାୱା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ନିରନ୍ତରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିଜି ଜାହାଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

INTER MINISTERIAL PRESS CONFERENCE
WEST ASIA SITUATION
SUFFICIENT LPG FERTILISER SUPPLY
ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ
INTER MINISTERIAL PRESS CONFERENCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.