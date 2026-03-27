ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲିଟର ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 27, 2026 at 9:49 AM IST|
Updated : March 27, 2026 at 10:01 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉଭୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ 13 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ହ୍ରାସ ପାଇ 3 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରତି ଲିଟର ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ପୂର୍ବରୁ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ ।
ଇରାନ ସହିତ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବଂ ତେହେରାନ ଦ୍ୱାରା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିପଣନ ଦିଗରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମୟରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ତଥାପି, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।
ସରକାର ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ସେହିପରି, ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟିକସ ପ୍ରତି ଲିଟର 29.5 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁବାର ଦିନ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଦେଶରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁଗମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଦେଶସାରା ସମସ୍ତ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଦେଶର ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ "ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ" ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।