ETV Bharat / bharat

ସରକାର- CJP ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଶେଷ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ହୋଇପାରିଲାନି କୌଣସି ସହମତି, ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଏକ ବୈଠକ

CJP କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ଅଟଳ ରହିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ।

Government-CJP meeting ends, no consensus reached on Dharmendra Pradhan's resignation, another meeting tomorrow
ସରକାର- CJP ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଶେଷ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ହୋଇପାରିଲାନି କୌଣସି ସହମତି, ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଏକ ବୈଠକ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 24, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CJP Stands Firm On Pradhan's Resignation, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଏବଂ କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଚାଲିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ବୈଠକ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷ ବିନା ଶେଷ ହୋଇଛି । କିଛି ବିନ୍ଦୁରେ ସହମତିର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ଅଛନ୍ତି ।

ବୈଠକର ଫଳାଫଳ ଜାଣନ୍ତୁ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବରେ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା । ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଠକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ସମ୍ପ୍ରତିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା (FIR) ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ।

ମୁଖପାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହିଷ୍କାର କରିବେ । ସରକାର ଦୁଇଟି ଦାବିକୁ ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି: କ୍ଷତିପୂରଣ (ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା NEET ଆଶାୟୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ) ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ଏବଂ ଆଇନଗତ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ।"

ଦଳ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ଅଟଳ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆଲୋଚନା ହେବ

କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ଉପରେ ସହମତି ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ । ସୌରଭ ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ।" ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ।

ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି: ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଦାବି ବିଚାର କରାଯିବ"

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦାବିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଛନ୍ତି । ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଉଠାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତଥାପି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଉପରେ ରହିଛି

  • ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା: ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି
  • ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ: ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଉ
  • ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ପ୍ରତ୍ୟାହାର: ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ସମସ୍ତ ମାମଲା ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ

ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି । ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍, ସୁସ୍ଥତା କାମନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୧୯୯୭ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ୨୯ ବର୍ଷ ପରେ NEET ପେପର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରତିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

CJP MEETING WITH JP NADDA
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
NEET PAPER LEAK CONTROVERSY
ସରକାର CJP ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ
CJP PROTEST NEET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.