21 ଜୁନ୍ NEET-UG ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ମାଫିଆଙ୍କ କାରଣରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ସିଟ୍ ହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ।
Published : May 22, 2026 at 8:09 PM IST
DHARMENDRA ON NEET UG RETEST, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, NEET-UG ପରିଚାଳନାରେ ଅନିୟମିତତା ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ "କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି" ନେବାକୁ ପଡିଲା । ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଯେ "ପରୀକ୍ଷା ମାଫିଆ"ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ହକଦାର ଆସନ ହରାଇବେ ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁନଃପରୀକ୍ଷା "100 ପ୍ରତିଶତ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ" ରହିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ।
ଜାଗରଣ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ 2026କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡାକ୍ତରୀ-ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ "ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା" ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
"ବାଇଶ ଲକ୍ଷ ପିଲା ପ୍ରବଳ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ, ମୁଁ ଆଜି ଏହା କହୁଛି, ଆମକୁ କିଛି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା," ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ମେ 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା-ସହ-ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା (ସ୍ନାତକୋତ୍ତର)କୁ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ National Testing Agency (NTA) ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କିଛି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ହେରଫେର ହୋଇଛି" ଜାଣିବା ପରେ ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
"ଆମେ ଚାହୁଁ ନଥିଲୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ମାଫିଆଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବି ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଆସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉ,"ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମସ୍ୟାର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
"ଆମେ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ । ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ," ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ 21ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୁନଃପରୀକ୍ଷାର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । "ଜୁନ୍ 21ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା 100 ପ୍ରତିଶତ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ