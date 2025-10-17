ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ସୁନାର ମିଠା, କେଜି ପିଛା 36000
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳର ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟର ଏକ ଦୋକାନରେ ଏହି ମିଠା ଉପଲବ୍ଧ ।
Published : October 17, 2025 at 1:52 PM IST
ଭୋପାଳ: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଏବେ ବଜାରରେ ଜମିଛି ମିଠାର ଆସର । ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମିଠା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଭୋପାଳ ବଜାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରି ସୁନା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଳାଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଠା । ଯାହା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ମିଠା କେଜିର ଦର 36 ହଜାର:
ଏହାର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ମିଠା ଠାରୁ ବେଶ ଅଧିକା । କେଜି ପ୍ରତି ଦର 36 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ମିଠାରେ ମିଶିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଦାମ୍ ଅଧିକା । ଦୁଇଟି ପ୍ରିମିୟମ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଡ୍ସ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ପଡୋଶୀ ଦେଶରୁ ଆସିଥାଏ । ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ମିଠାରେ ସୁନାର ଏକ ଝଲକ ରହିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳର ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟର ଏକ ଦୋକାନରେ ପିଶୋରୀ ପିଷ୍ଟାଚିଓଜ ଏବଂ ଅଖରୋଟ ମିଶ୍ରିତ ଶୁଦ୍ଧ କେଶର ସହ ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ମିଠା ତିଆରି କରାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଚି । ମିଠା ଉପରେ ସୁନାର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଲେୟାର ରହିଛି ।
ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି ଦାମି ଫଳ ପିଶୋରି ପିସ୍ତା ଓ ଚିଲଗୋଜା:
ଦୋକାନର ମାଲିକ ନଭ୍ୟାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯିଦିଓ ପିସ୍ତା ଏକ ଶୁଖିଲା ଫଳ, ପିଶୋରି ପିସ୍ତା ସବୁଜ, ପୃଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେରେ ଚିଲଗୋଜା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଦାମ ଯାହା ବିରଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୃଷ୍ଟିକର । କେସର ଏବଂ ସୁନା ସହିତ ଏହି ଉପାଦନ ଗୁଡିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । "
ଏହି ଫଳରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଛି:
ପିଶୋରି ପିସ୍ତା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ, ଫାଇବର ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦାମ୍ ଅଧିକ । ସେହିପରି ଚିଲଗୋଜା କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ ଇ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏବଂଆଇରନ ଭରପୂର ରହିଛି । ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳୀ ଉତ୍ସବରେ ଆହୁରି ଖୁସି ଆଣିବ ନିଶ୍ଚୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-100 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୋଗ; ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ