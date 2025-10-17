ETV Bharat / bharat

ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ସୁନାର ମିଠା, କେଜି ପିଛା 36000

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳର ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟର ଏକ ଦୋକାନରେ ଏହି ମିଠା ଉପଲବ୍ଧ ।

The golden sweet
The golden sweet (Etv Bharat)
ଭୋପାଳ: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଏବେ ବଜାରରେ ଜମିଛି ମିଠାର ଆସର । ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମିଠା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଭୋପାଳ ବଜାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରି ସୁନା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଳାଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଠା । ଯାହା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଷୟ ହୋଇଛି ।

ମିଠା କେଜିର ଦର 36 ହଜାର:

ଏହାର ଦାମ୍‌ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ମିଠା ଠାରୁ ବେଶ ଅଧିକା । କେଜି ପ୍ରତି ଦର 36 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ମିଠାରେ ମିଶିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଦାମ୍‌ ଅଧିକା । ଦୁଇଟି ପ୍ରିମିୟମ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଡ୍ସ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ପଡୋଶୀ ଦେଶରୁ ଆସିଥାଏ । ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ମିଠାରେ ସୁନାର ଏକ ଝଲକ ରହିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳର ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟର ଏକ ଦୋକାନରେ ପିଶୋରୀ ପିଷ୍ଟାଚିଓଜ ଏବଂ ଅଖରୋଟ ମିଶ୍ରିତ ଶୁଦ୍ଧ କେଶର ସହ ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ମିଠା ତିଆରି କରାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଚି । ମିଠା ଉପରେ ସୁନାର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଲେୟାର ରହିଛି ।

ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି ଦାମି ଫଳ ପିଶୋରି ପିସ୍ତା ଓ ଚିଲଗୋଜା:

Shop owner Navya with the sweet
Shop owner Navya with the sweet (Etv Bharat)

ଦୋକାନର ମାଲିକ ନଭ୍ୟାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯିଦିଓ ପିସ୍ତା ଏକ ଶୁଖିଲା ଫଳ, ପିଶୋରି ପିସ୍ତା ସବୁଜ, ପୃଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେରେ ଚିଲଗୋଜା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଦାମ ଯାହା ବିରଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୃଷ୍ଟିକର । କେସର ଏବଂ ସୁନା ସହିତ ଏହି ଉପାଦନ ଗୁଡିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । "

ଏହି ଫଳରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍‌ ରହିଛି:

ପିଶୋରି ପିସ୍ତା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ, ଫାଇବର ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦାମ୍‌ ଅଧିକ । ସେହିପରି ଚିଲଗୋଜା କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ ଇ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏବଂଆଇରନ ଭରପୂର ରହିଛି । ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳୀ ଉତ୍ସବରେ ଆହୁରି ଖୁସି ଆଣିବ ନିଶ୍ଚୟ ।

