ମହଙ୍ଗା ହେବ ସୁନା ରୁପା ! ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ 15 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି

ସୁନା, ରୁପା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ 6 ପ୍ରତିଶତରୁ 15 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

Representational Image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 9:57 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁନା ନ କିଣିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସୁନା କିଣିବା ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା । ଅଶାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସୁନା, ରୁପା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ 6 ପ୍ରତିଶତରୁ 15 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

ବଢିବ ସୁନା ରୁପା ଦର

ସୁନା ଓ ରୁପା ଆମଦାନୀରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଓ 5 ପ୍ରତିଶତ କୃଷି ସରଂଚନା ଓ ବିକାଶ ଉପକର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ 6 ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 15 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫଳରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାରରେ ବିଶ୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭାରତ । ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଟଙ୍କାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ସୁନା ନ କିଣିବାକୁ ପିଏମଙ୍କ ଅପିଲ୍‌

ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପିଏମ ମୋଦି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କମ କରି ସାଧାରଣ ପରିବହନର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଅଯଥା ସୁନା କିଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନାଦର

ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୫୬,୮୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୨,୭୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ରତ୍ନ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଶିଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ୨୦୨୪-୨୫ ବଜେଟରେ ସୁନା ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ ୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି।

ଗତ 2022 ମସିହାରେ ଋଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁନା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।

