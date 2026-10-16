ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ରଖିଥିବା ଦେଶ ଆମେରିକା; ରୁଷକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଚୀନ, ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଜାଣନ୍ତୁ
ଭାରତକୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅର୍ଥାତ 40 ପ୍ରତିଶତ ସୁଇଜରଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥାଏ । ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟରୁ 16%, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ 10%, ପେରୁରୁ 8% ସୁନା ଆସିଥାଏ ।
Published : October 16, 2026 at 4:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରସ୍ତ ବିଶ୍ୱ । ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଅଶଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି । ଏପରି କଠିନ ସମୟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ନିଜର ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଦ କୋବେସୀ ଲେଟରର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ସୁନା ରହିଛି । ଚୀନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁନା ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛି ।
2026 ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ଡାଟା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକା ପାଖରେ ମୋଟ 8 ହଜାର 133 ଟନ ସୁନା ରିଜର୍ଭ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜର୍ମାନୀ 3,351 ଟନ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ରଖି 2ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ, ଇଟାଲୀ ତୃତୀୟ, ଫ୍ରାନ୍ସ 4ର୍ଥ ଏବଂ ଚୀନ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ରୁଷ ପଛରେ ଥିଲା । ପରେ ପରେ ବିପୁଳ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଚୀନ । କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ କରି ପ୍ରଥମ 3 ଦେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପାରିଛି ଚୀନ ।
ସୁନା ଭଣ଼୍ଡାରରେ 8,133 ଟନ ସୁନା ରଖି ଆମେରିକା ତାଲିକାର ଉପରେ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, 2026 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ପାଖରେ 8133 ସୁନା ଥିଲା । ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜର୍ମାନୀ ପାଖରେ 3,351 ଟନ ସୁନା ରହିଛି । ଜର୍ମାନୀ ତାଲିକାର 2ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଇଟାଲି 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଇଟାଲି ପାଖରେ ମୋଟ 2452 ଟନ ସୁନା ରହିଥିବାବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ 2437 ଟନ ସୁନା ରହିଛି । ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଶ୍ୱ ତାଲିକାର 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ଦ କୋବୋସି ଲେଟର ପକ୍ଷରୁ 2025ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନ ଏହି ତାଲିକାର 6ଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା । ଋଷ ଏହାର ଆଗରେ ଥିଲା । ହେଲେ ଏଥର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚୀନ ରୁଷକୁ ଟପି ଆଗରେ ରହିଛି । 2026 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଚୀନ ପାଖରେ 2410 ଟନ ସୁନା ରହିଛି । ଗତ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟନ ସୁନା କିଣିଛି । ଏ ନେଇ ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ।
2025 ପୂରା ବର୍ଷରେ ଚୀନ 886 ଟନ ସୁନା କିଣିଥିଲା । ହେଲେ 2026 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଯଥେଷ୍ଚ ଅଧିକ ସୁନା କିଣିିଛି । କେବଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାଖାପାଖି 23 ଟନ ସୁନା କିଣିଛି ।
2305 ଟନ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ରୁଷ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । 1040 ଟନ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ସୁଇଜରଲାଣ୍ଡ 7ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ 881 ଟନ ସୁନା ରଖି ଭାରତ 8ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଜାପାନ 846 ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ 613 ଟନ ସୁନା ରଖି ଯଥାକ୍ରମେ 9ମ ଓ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ସୁନା ଭଣ଼୍ଡାର ବଢାଉଛି ଚୀନ
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚୀନ ସୁନା ଭଣ଼୍ଡାର ବଢାଇବା ପଛରେ କାରଣ ରହିଛି । ଅନେକ ଦେଶ ନିଜର ଜମା ପୁଞ୍ଜିକୁ ଆମେରିକୀ ଡଲାର ଏବଂ ଆମେରିକା ସରକାରୀ ବଣ୍ଡସରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି । ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଫ୍ରିଜ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଋଷର ବିଦେଶୀ ସଂପତ୍ତିକୁ ଫ୍ରିଜ କରି ଦିଆଗଲା । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢିବା ପାଇଁ ଚୀନ ସୁନା କିଣୁଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡଲାର ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରୁଥିବା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଭାରତର ଜିଡିପିର 88 ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ ସୁନା କିଣା
ମାର୍ଗନ ଷ୍ଟେନଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର, ଘରେ ଥିବା ସୁନା (25 ହଜାର 27 ହଜାର ଟନ)କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ତେବେ ଏଥିରୁ ମିଳିବା ଟଙ୍କା ମୋଟ ଜିଡିପିର 88 ପ୍ରତିଶତ ହେବ । ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 5182 କଞ୍ଚା ସୁନା ରହିଛି ଯାହା ପୁରା ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ।
ବିଦେଶରୁ କେତେ ସୁନା କିଣୁଛି ଭାରତ
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଦେଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ 800ରୁ 900 ଟନ ସୁନା କିଣିଥାଏ । ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର 95 ପ୍ରତିଶତ ସୁନା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଗାଯାଏ । ଭାରତକୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅର୍ଥାତ 40 ପ୍ରତିଶତ ସୁଇଜରଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥାଏ । ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟରୁ 16%, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ 10%, ପେରୁରୁ 8% ସୁନା ଆସିଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଝଟକା: ଖାଦ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ WPI ୧୧.୩୯%କୁ ବୃଦ୍ଧି