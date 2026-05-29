ETV Bharat / bharat

ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ରୁପା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ଦର

ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ଦର କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Representational Image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ((IANS))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 29, 2026 at 9:28 AM IST

|

Updated : May 29, 2026 at 10:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Gold Silver Rate Today ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସଦ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଖସିଲା ସୁନା ରୁପା ଦର । ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ଦର କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ପାଖାପାଖି 2 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ (ଗୋଟିଏ ଆଉନ୍ସ ପାଖାପାଖି 28 ଗ୍ରାମ ସହ ସମାନ) 4,368.99 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି କମେକ୍ସ ସୁନା 1.80 ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ 4,367.90 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ ରୁପା ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି 71.94 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କମେକ୍ସ ରୁପାରେ 3.56 ହ୍ରାସ ହୋଇ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ 72.22 ଡଲାରକୁ ଛୁଇଁଛି ।

ଆମେରିକା-ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ଦର ହ୍ରାସର କାରଣ

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଚ୍ଚ ରହିବା ଆଶଙ୍କା ହେତୁ ନିବେଶକ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସର ଆଶାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସୁନା ଦର ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରବେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ତିନି ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଦ୍ ଅଲ୍-ଆଧା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁବାର ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। IANS ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି।

ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ସୁନା ଦର

ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ଦର ଗ୍ରାମ ପିଛା 14 ହଜାର 500 ଟଙ୍କା ରହିଥିବାବେଳେ ଥୁରୁଅନନ୍ତପୁରମ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତାରେ ଦର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା 14 ହଜାର 350 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇରେ 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ 16 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକତାରେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର 1 ଲକ୍ଷ 14 ହଜାର 440 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉପରମୁହାଁ ସୁନା ଦର; ଜାଣନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ରହିବ ସୁନା ଦର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁନା ଉପରେ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପ୍ରଭାବ; ପୁଣି ଉପର ମୁହାଁ ହେଲା ଦର

Last Updated : May 29, 2026 at 10:28 AM IST

TAGGED:

GOLD SILVER PRICE UPDATE
GOLD SILVER PRICE INDIA
US IRAN WAR UPDATE
ସୁନା ରୁପା ଦର ଅପଡେଟ ଖବର
GOLD SILVER PRICES FALL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.