ଖସିଲା ସୁନା; ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ଅଛି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ

ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ତଥା ରିଜର୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପଲିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର  ସୁନାଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁଠି କେତେ ଅଛି ସୁନା ଦର ।

Gold prices experienced a sharp decline across the country
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 8, 2026 at 3:46 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖସିଲା ସୁନା ଦର । ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ତଥା ରିଜର୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପଲିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଦ୍ୟତମ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 820 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,49,990 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,37,490.83 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୁଧବାର 751.67 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି । 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ 820 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ଦର 1,49,840 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 751.67 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1, 37, 353 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।

ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ଆ଼ଜି ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏଠି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 820 ଟଙ୍କା ଦ୍ରାସ ପାଇ10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1, 49,840.00 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 751 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,37,753.33 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଧାରା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା । ଏଠି ମଧ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1420 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 1, 51, 200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କେରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,301.67 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,38,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

କୋଲାକତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଠାରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1, 49, 840 ରହିଛି ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଦରଠାରୁ 820 ଟଙ୍କା କମ । ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 751.67 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,37,353.33 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

