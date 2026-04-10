ସୁନା ଉପରେ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପ୍ରଭାବ; ପୁଣି ଉପର ମୁହାଁ ହେଲା ଦର
ଦେଶ ବ୍ୟାପି ବଢିଛି ସୁନା ଦର । ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବି ତଳମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ସୁନା ଦର ଉପରକୁ ଉଠୁଛି । ସୁନା ଉପରେ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
Published : April 10, 2026 at 6:14 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା ଦର କମିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଦେଶରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁ ସୁୁନା ଦରରେ ଏପରି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ଶେଷ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପଛା 1 ଲକ୍ଷ 53 ହଜାର 980 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅର୍ଥାତ 10 ଟଙ୍କା ବଢିଛି । ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାର 148.33 ଟଙ୍କା ରହିଛି । 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦରରେ ମାତ୍ର 9.17 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି । ଏଠି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1 ଲକ୍ଷ 53 ହଜାର 980 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 9.17 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର 1 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାର 10 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସହରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,53,830 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 9.17 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1 ଲକ୍ଷ 42 ହଜାର 10 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
କୋଲକାତାରେ ଆଜି ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିିିଳିଛି । 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଆଜି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,53,830 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,41.010.83 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,53,830 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର1,41.010.83 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1 ଲକ୍ଷ 52 ହଜାର 530 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ 39 ହଜାର 650 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
