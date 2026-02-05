କେତେଦିନ ଏମିତି କମି ଚାଲିଥିବ ସୁନା-ରୂପା ଦାମ୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ, କେତେ କମିଛି ଆଜିର ଦର
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର ଖିମଜୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର 1,41,550 ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାଦର 1,54,420 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଗଢା ମଜୁରୀ ଗ୍ରାମ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ରହିଛି
Published : February 5, 2026 at 6:20 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା-ରୂପା ଦରରେ କ୍ରମାଗତ ବ୍ରେକ ଲାଗି ଚାଲିଛି । ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଗୁରୁବାର ସୁନା-ରୂପା ଦର ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯଦିଓ ଆଜି କାରବାର ଆରମ୍ଭ ବ଼ୃଦ୍ଧିରୁ ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ଏହାର ଦର ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆଜି ମଲଟି କମଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX)ରେ ସୁନା 1.49 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିବାବେଳେ ରୂପା ଦର 2.52 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଛି ।
1.5 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସିଲା ସୁନା
ଆଜି ମଲଟି କମଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଏପ୍ରିଲ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସୁନାର ଦର 1,098 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ1,51,948ରେ ଖୋଲିଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାରବାର ବନ୍ଦ ସମୟରେ ସୁନା ଦର 1,53,046 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ହେଲେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଆଜି ଦର 3,964 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1, 49,082ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଆଜି କାରବାର ସମୟରେ ସୁନା ଦର ସର୍ବାଧିକ 1,51,948 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1, 48,455 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର 1 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର ଟପିଥିବାବେଳେ ଏପରି ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛି ।
ଫିକା ହେଲା ଚାନ୍ଦିର ଚମକ
ଚାନ୍ଦିର ଦର କଥା କହିଲେ, ଆଜି ରୂପ ଦର କାରବାର ଆରମ୍ଭବେଳେ କମ ଥିଲା । ମଲଟି କମଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରୂପା କେଜି ପିଛା ଦର ମାର୍ଚ୍ଚ ଚୁକ୍ତିନାମା 10, 754 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 2, 58,096ରେ ଖୋଲିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ କାରବାର 2, 68,850ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ।
ଶେଷ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଚାନ୍ଦିର ମୂଲ୍ୟ 16, 131 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 2.,52,719ରେ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ଦର ସର୍ବାଧିକ 2,58,069 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 2, 52, 719 ଥିଲା । ଏଠି କହିରଖିବୁ, 2026ରେ ରୂପା ଦର କିଲୋ ପିଛା ସର୍ବାଧିକ 4,20, 048 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ କମିଲା ସୁନା-ରୂପା ଦର
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁନା-ରୂପା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କମେକ୍ସରେ ସୁନା ଦର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ (28.3495 ଗ୍ରାମ) ପିଛା 4,986 ଡଲାରରେ ଖୋଲିଥିଲା । ଏହା ପରେ 102.92 ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇ 4,847.90ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାରବାର 4950.80 ଡଲାରରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା । ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ଦର ଆଉନ୍ସ ପିଛା ସର୍ବୋଚ୍ଚ 5,586.20 ଡଲାର ଥିଲା ।
ସେହିପରି କମେକ୍ସରେ ରୂପା ଦର ଆଉନ୍ସ ପିଛା 87.64 ଡଲାରରେ ଖୋଲିଥିଲା । କିନ୍ତୁ କାରବାର ସମୟରେ ଏଥିରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ରୂପା ଏକ ଆଉନ୍ସ ପିଛା ଦର 10.14 ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇ 74.25 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ରୂପା ଦର ଏଇ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଆଉନ୍ସ ପିଛା 121.79 ଡଲାର ଥିଲା ।
2026 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଇପାରେ ସୁନା ଦର
ଯଦିଓ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୁନା-ରୂପା ଦର କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ତେବେ ଏହା ବେଶିଦିନ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । UBS ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, 2026 ଜୁନ-ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ପିଛା 6,200 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ରାଜଧାନୀରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନାରୂପା ଦର
ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଖିମଜୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର 1 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାର 550 ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ 54 ହଜାର 420 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏଠାରେ ସୁନା ଗହଣାର ଗଢା ମଜୁରୀ ଗ୍ରାମ ପିଛା ସର୍ବନିମ୍ନ 800 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ଖିମଜୀରେ ରୂପା 10 ଗ୍ରାମ ଦର 2,650 ରହିଛି । ସେହିପରି ରୂପା ଗହଣା ମଜୁରି ଦର ଗ୍ରାମ ପିଛା 73 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କମିଲା ସୁନା ଦର, 2 ଦିନରେ 15 ହଜାର ହ୍ରାସ