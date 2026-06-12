ETV Bharat / bharat

ସୁନା, ରୂପା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଦୁଇ ଦିନ କମିବା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା

ଆମେରିକା-ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆଶାରେ ସୁନା, ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

Representational image
Representational image (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 12, 2026 at 5:13 PM IST

|

Updated : June 12, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GOLD AND SILVER PRICES IN INDIA, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ସଙ୍କଟର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଶା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX)ରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ 2 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପୁଣି ଥରେ କମୋଡିଟି ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ।

MCXରେ ସୁନା ରେକର୍ଡ କରିଛି

ଘରୋଇ ବଜାରରେ, MCXରେ ଅଗଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସୁନା 1.11 ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ₹1,668 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ₹1,50,600ର ଆନ୍ତଃ-ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତଥାପି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବଜାରରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସି ₹1,49,916ରେ କାରବାର ହୋଇଥିଲା । ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ₹1,49,569 ଥିଲା ।

ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜିର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ)

bullions.co.in ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ 24-କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 22-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଥିଲା:

Gold, Silver Prices Surge Amid Hopes Of US-Iran Deal
Gold, Silver Prices Surge Amid Hopes Of US-Iran Deal (Etv Bharat)

ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କିଣାବିକା ଦେଖାଦେଇଛି । ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ₹2,490 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹2,42,143 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଏହା ₹2,44,817 ଆନ୍ତଃ-ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏହାର ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ତୁଳନାରେ 2.15 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି ।

କୂଟନୈତିକ ବିବୃତ୍ତି ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି

ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ସୁନା-ରୂପା ବଜାରରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଛଅ ମାସର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲା । ତଥାପି ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ବଜାରର ଲାଭ ସୀମିତ ହୋଇଥିଲା ।

Representational image
Representational image (IANS)

ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାର

ଏହି କୂଟନୈତିକ ଅଗ୍ରଗତି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ WTI ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରାୟ 3 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $85 ଏବଂ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ 1.59 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $88.94ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, COMEX ରୂପା 4 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $66.94 ଏବଂ ସୁନା 2 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $4,203.70 ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ ବଜାର ଉପରେ ଭାର ବଜାୟ ରଖିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ରୁପା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ଦର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଢ଼ିଲା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ, ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ସୁନା ଓ ରୁପା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : June 12, 2026 at 5:26 PM IST

TAGGED:

GOLD SILVER PRICE TODAY
GOLD PRICE KERALA
GOLD PRICE DELHI
GOLD AND SILVER PRICES IN INDIA
GOLD PRICE TODAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.