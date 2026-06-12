ସୁନା, ରୂପା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଦୁଇ ଦିନ କମିବା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆଶାରେ ସୁନା, ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
Published : June 12, 2026 at 5:13 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 5:26 PM IST
GOLD AND SILVER PRICES IN INDIA, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ସଙ୍କଟର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଶା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX)ରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ 2 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପୁଣି ଥରେ କମୋଡିଟି ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ।
MCXରେ ସୁନା ରେକର୍ଡ କରିଛି
ଘରୋଇ ବଜାରରେ, MCXରେ ଅଗଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସୁନା 1.11 ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ₹1,668 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ₹1,50,600ର ଆନ୍ତଃ-ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତଥାପି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବଜାରରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସି ₹1,49,916ରେ କାରବାର ହୋଇଥିଲା । ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ₹1,49,569 ଥିଲା ।
ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜିର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ)
bullions.co.in ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ 24-କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 22-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଥିଲା:
ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କିଣାବିକା ଦେଖାଦେଇଛି । ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ₹2,490 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹2,42,143 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଏହା ₹2,44,817 ଆନ୍ତଃ-ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏହାର ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ତୁଳନାରେ 2.15 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି ।
କୂଟନୈତିକ ବିବୃତ୍ତି ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ସୁନା-ରୂପା ବଜାରରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଛଅ ମାସର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲା । ତଥାପି ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ବଜାରର ଲାଭ ସୀମିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାର
ଏହି କୂଟନୈତିକ ଅଗ୍ରଗତି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ WTI ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରାୟ 3 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $85 ଏବଂ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ 1.59 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $88.94ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, COMEX ରୂପା 4 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $66.94 ଏବଂ ସୁନା 2 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $4,203.70 ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ ବଜାର ଉପରେ ଭାର ବଜାୟ ରଖିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ରୁପା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ଦର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଢ଼ିଲା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ, ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ସୁନା ଓ ରୁପା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ