ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଫାଟିଲା ଗ୍ୟାସ ହାଣ୍ଡି, 25 ମୃତ

ଗୋଆର ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଫାଟିଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡ । ଚାରି ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

goa night club fire accident
ଗୋଆରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 7, 2025 at 11:06 AM IST

Updated : December 7, 2025 at 12:06 PM IST

ପାଣାଜୀ: ଗୋଆରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ।ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଫାଟିଲା ଗ୍ୟାସ ହାଣ୍ଡି, 25 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା । ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାରି ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଥମିତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗୋଆ ପୋଲିସ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ," ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଆରପୋରାର ବିଚ୍ ବାଇ ରୋମିଓ ଲେନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୨୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ୧୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାତ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହାସହ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। "

'ଆଜି ଗୋଆ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦିନ'

ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଗୋଆ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦିନ । ଆରପୋରାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରୁ ଉପୁଜିଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ନିକଟରୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 25 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ । ସମସ୍ତ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ମୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ତଦନ୍ତରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ କୋଠା ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ? ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଦିଆଯାଉଛି ।"

ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ :

ଗୋଆ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସେ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି," ଉତ୍ତର ଗୋଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁ । ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"

ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି:

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଗୋଆର ଆରପୋରାରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା। ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ଜୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । "

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

