ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଫାଟିଲା ଗ୍ୟାସ ହାଣ୍ଡି, 25 ମୃତ
ଗୋଆର ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଫାଟିଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡ । ଚାରି ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : December 7, 2025 at 11:06 AM IST|
Updated : December 7, 2025 at 12:06 PM IST
ପାଣାଜୀ: ଗୋଆରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ।ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଫାଟିଲା ଗ୍ୟାସ ହାଣ୍ଡି, 25 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା । ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାରି ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଥମିତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୋଆ ପୋଲିସ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ," ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଆରପୋରାର ବିଚ୍ ବାଇ ରୋମିଓ ଲେନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୨୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ୧୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାତ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହାସହ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। "
I am closely reviewing the situation arising from the tragic fire incident at Arpora, in which 25 people have lost their lives and 6 have been injured. All six injured persons are in a stable condition and are receiving the best medical care. I have ordered a magisterial inquiry…— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 7, 2025
'ଆଜି ଗୋଆ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦିନ'
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଗୋଆ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦିନ । ଆରପୋରାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରୁ ଉପୁଜିଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ନିକଟରୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 25 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ । ସମସ୍ତ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ମୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ତଦନ୍ତରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ କୋଠା ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ? ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଦିଆଯାଉଛି ।"
Deeply pained by the tragic fire incident in North Goa district resulting in the loss of precious lives. My heartfelt condolences to the bereaved families. May they find strength during this difficult time. I pray for the speedy recovery of those injured.— President of India (@rashtrapatibhvn) December 7, 2025
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ :
ଗୋଆ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସେ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି," ଉତ୍ତର ଗୋଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁ । ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"
The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is providing all possible assistance to those…— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2025
ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଗୋଆର ଆରପୋରାରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା। ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ଜୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । "
