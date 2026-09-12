BRICS Summit | 'ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍'କୁ 'ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ' ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ବାର୍ଷିକ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଙ୍କଟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍ ଆଗଧାଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଛରେ; ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ୧୦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ମୋଦି।
Published : September 12, 2026 at 4:06 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍କୁ ‘ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ’ ବା ‘Rule Shaper’ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ସହିତ ଦୁଇଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଭାବରୁ ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉପରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Sharing my opening remarks during the BRICS Session on ‘Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.’— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
https://t.co/g31TharSOc
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ BRICS ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ କାହା ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟର ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଛଧାଡ଼ିରେ ରହିଛି। ଆମକୁ ଏହି ‘ସୁବିଧାର ପିରାମିଡ୍’କୁ ‘ଭାଗିଦାରିର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ’ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସ୍ୱର ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଅଂଶୀଦାରିତା ରହିବ ଏବଂ ମାନବଜାତିର ବିକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସୁଦ୍ଧା BRICS ସଂସ୍କାର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭାବେ ରୂପ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ।”
ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍, ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍, ଇରାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୌଦ ପେଜେଶକିଆନ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମାଫୋସା, ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୱାର ଇବ୍ରାହିମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବୋୱୋ ସୁବିଆଣ୍ଟୋ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବୁଧାବିର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ୍ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍, ଇଥିଓପିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବିୟ ଅହମଦ ଅଲି, ଇଜିପ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ୍ ଫତାହ ଅଲ୍-ସିସି ଏବଂ ଭିଏତନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେ ମିନ୍ହ ହୁଙ୍ଗ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ (WTO) ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଗୋଜି ଓକୋଞ୍ଜୋ-ଇୱେଆଲା, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଧାନୋମ୍ ଘେବ୍ରେୟେସସ୍, ନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ (NDB) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ମା ରୁସେଫ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଜୋଉ ଜିଆୟି ମଧ୍ୟ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC)ର ତୁରନ୍ତ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। UNSC ସଂସ୍କାର ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଠନ ଏକ ପିରାମିଡ୍ ଭଳି। ଏହାର ଶୀର୍ଷରେ ଶକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଆକାର ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି।”
ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍କୁ ‘ରୁଲ୍ ଶେପର୍’ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି।
BRICS ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ‘ସିଫେରର୍ସ ନେଟୱର୍କ’ ବା ସମୁଦ୍ରଯାତ୍ରୀ ନେଟୱର୍କ ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋଦୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର BRICS ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିରତା, ନବସୃଜନ, ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। କାରଣ, ୟୁକ୍ରେନ୍-ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ—ବିଶେଷକରି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶୁଳ୍କ ନୀତିର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ଚାପରେ ରହିଛି।
ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅଧୀନରେ BRICSର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାରିଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ; ସ୍ଥିରତା (Resilience), ନବସୃଜନ (Innovation), ସହଯୋଗ (Cooperation) ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ (Sustainability) ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଛି।
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସ୍ଥିରତା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଫିନ୍ଟେକ୍, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିନିମୟ ଭଳି ନୂଆ ଓ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାଧାରଣ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ BRICS ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜ ନିଜ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ ନେତାମାନେ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ମୂଳତଃ ବ୍ରାଜିଲ୍, ରୁଷିଆ, ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନେଇ BRICS ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୪ରେ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇ ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇରାନ୍, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୫ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ BRICSରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।
ଗତବର୍ଷ ବେଲାରୁସ୍, ବୋଲିଭିଆ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କ୍ୟୁବା, ମାଲେସିଆ, ନାଇଜେରିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଉଗାଣ୍ଡା, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭିଏତନାମ BRICSର ପାର୍ଟନର୍ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ।
BRICS ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। କାରଣ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ୧୧ଟି ପ୍ରମୁଖ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତି ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୪୯.୫ ପ୍ରତିଶତ, ବିଶ୍ୱ GDPର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବ୍ରିକ୍ସ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ୱାଦ, ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ