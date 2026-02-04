ତିନି ଉଭଣୀଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା କୋରିଆନ ଗେମ୍ ନିଶା, ହାରିଦେଲେ ଜୀବନ
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କୌଣସି ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ଜବତ କରିନି ପୋଲିସ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ତିନି ଭଉଣୀ କୋରିଆନ ଗେମ ଖେଳୁଥିଲେ । ମିଳିଲା ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ।
ଗାଜିଆବାଦ(ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରୁ ଏକ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ଭଉଣୀ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 12ରୁ 16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ କୋରିଆନ ଗେମ ଖେଳିବାର ନିଶା ଲାଗିଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଜୀବନ ହାରିଲେ 3 ଭଉଣୀ:
ଏନେଇ ଶାଲିମାର ଗାର୍ଡେନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଅତୁଲ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2.15 ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । 9 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରର ବାଲକୋନିରୁ 3 ଭଉଣୀ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ । ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ତିଲମୋଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । 3 ଭଉଣୀ ଛାତରୁ ଡେଇଁବାରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଲୋନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କେହି ଉପରୁ ପଡି ଯାଉଥିବା ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଆସି ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ 3 ଉଭଣୀଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ତଳେ ପଡିଥିଲା ।
କୋରିଆନ ଗେମ ଲିଙ୍କ:
ତେବେ ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ଘଟଣାରେ କୋରିଆନ ଗେମ୍ ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କୌଣସି ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିନାହିଁ । ତେବେ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ମୃତକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫରେନସିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଫରେନସିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଅନଲାଇନ କୋରିଆନ ଗେମ ଖେଳୁଥିଲେ:
ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଚେତନ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ତେବେ ଅନଲାଇନ କୋରିଆନ ଗେମ ଜାଲରେ ପଡି ଏପରି କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁନୁ । ସେମାନେ କୋରିଆନ ଗେମ ଖେଳୁଥିଲେ । ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ । ତେବେ ଗତକାଲି ଏହି ଗେମ୍ର ଶେଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ।’
ତେବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ପଡୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତିନି ଭଉଣୀ କୋରିଆନ ଗେମ ଖେଳୁଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆଯାଏ । ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଏଥିରେ ପଡି ଜୀବନ ହାରିଥାଇପାରନ୍ତି ।’
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ବି ଆସିଥିଲା ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା..
ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ 14 ବର୍ଷର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଖେଳ ନିଶାରେ ପଡି ଘରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ନପୂରୁଣୁ ଗାଜିଆବାଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ କୌଣସି ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ପାଇନଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା କି ଛାତ୍ର ଜଣକ ଖେଳ ନିଶାରେ ପଡିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଏପରି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମାଧାନ ନୁହେଁ:
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ଏପରି ଚିନ୍ତା ଯଦି ମନକୁ ଆସୁଛି । ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ହେଉ ବା ସାଙ୍ଗ ଭାବେ କେହି ମନକଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତାହାଲେ ସ୍ନେହା ଫାଉଣ୍ଡେସନର 04424640050 ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଯାହାକି 24x7 ଖୋଲା । ନଚେତ୍ ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନଂ 9152987821ରେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଯାହାକି ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 8ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରୁହେ ।