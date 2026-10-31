ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ଅଘଟଣ, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ 2 ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ
ମୃତକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଲୋଭାକ ଓ ଜର୍ମାନ ନାଗରିକ । ଏହି ଅଘଟଣରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : October 31, 2026 at 2:44 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ଅଘଟଣ । ହୋଟେଲର ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଦୁଇ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହୋଟେଲର ପୁଲରେ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ମୃତକମାନେ ଜର୍ମାନ ଓ ସ୍ଲୋଭାକ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାଟି ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 11ଟା ସମୟରେ ଘଟିଛି । ହାଲାସୁରୁରେ ଥିବା ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଲୋଭାକ ନାଗରିକ ଜୁରାଜ ହୋଭରଭାଥ (45) ଓ ଜର୍ମାନ ନାଗରିକ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମାକ୍ସିମିଲିୟାନ (57) । ଏହି ଅଘଟଣରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏବେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ
ଆହତ ମାନେ ହେଲେ ହୋଟେଲର ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥି ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ମାଥ୍ୟୁ ଡେସାଣ୍ଟିସ (41) ଓ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ପୁଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ (28)। ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୂର୍ବ ଡିସିପି ବିକ୍ରମ ଆମାଠେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲାସୁରୁର କନରାଡ ହୋଟେଲର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ (ଜର୍ମାନ ଓ ସ୍ଲୋଭାକ) ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।’’
ହିଲଟନ ଗ୍ରୁପର କନରାଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ୫ ତାରକା ହୋଟେଲ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 4 ମୃତ ଓ 2 ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ NVS-03 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସଫଳ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା 'NavIC'