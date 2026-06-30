ଜେନରଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ବିଦାୟ ସହ ନୂତନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜେନରଲ ଧୀରଜ ସେଠ୍
ଜେନରଲ ଧୀରଜ ସେଠ୍ ସଶକ୍ତ ସ୍ଥଳସେନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସୀମା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ ।
Published : June 30, 2026 at 5:13 PM IST
GENERAL DHIRAJ SETH NEW ARMY CHIEF, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସେନା କମାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ବିରଳ ଗୌରବ ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ୍ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସ୍ଥଳ ସେନାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଜେନେରାଲ ସେଠ୍ ସୀମାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେନା ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ 13 ଲକ୍ଷ ସଶକ୍ତ ବାହିନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଜେନରଲ ଧୀରଜ ସେଠ୍, ଜେନରଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର ପରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ଜେନରଲ ସେଠ୍ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ (NDA), ଖଡକୱାସଲାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର । ସେ ଡିସେମ୍ବର 1986ରେ ଆର୍ମର୍ଡ କୋରରେ କମିଶନ ହୋଇଥିଲେ । 31ତମ ସେନା ମୁଖ୍ୟ (COAS) ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
#GeneralUpendraDwivedi, #COAS, was presented a Ceremonial Guard of Honour at the South Block Lawns, #NewDelhi, on the occasion of relinquishing the appointment of Chief of the Army Staff.— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) June 30, 2026
His distinguished career of over four decades reflects a legacy of selfless service,… pic.twitter.com/IRVp93GAAc
ଜେନେରାଲ ସେଠ୍ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ COAS ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଭୂ-ରଣନୈତିକ ପରିବେଶ ଗତିଶୀଳ ରହିଛି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚରିତ୍ର ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ।
ସେନା କମାଣ୍ଡର ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପୁର୍ବରୁ, ସେ ଜୟପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ପଶ୍ଚିମ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁଇଟି ଅପରେସନାଲ୍ କମାଣ୍ଡ କରିବାର ବିରଳ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ।
ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାଙ୍କ ସାମରିକ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ଅପରେସନାଲ୍, ରଣନୈତିକ, କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଏବଂ ସାଂସ୍ଥାଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛି ।
୧ ଏପ୍ରିଲରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପୁନେ ସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏହି ଏଲିଟ୍ କମାଣ୍ଡ ଗତ ବର୍ଷ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଅପରେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ ବିଦ୍ରୋହ ବିରୋଧୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଅପରେସନ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅଧିକାରୀ ବିବିଧ ଅପରେସନ୍ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ କମାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏକ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆର୍ମର୍ଡ ରେଜିମେଣ୍ଟ୍, ପଶ୍ଚିମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏକ ଆର୍ମର୍ଡ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ବାହିନୀର କମାଣ୍ଡର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଜଣେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଭାବେ, ସେ ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫର୍ମେଶନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କର୍ପସ୍ କମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫିସର୍ କମାଣ୍ଡିଂ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।
ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଯୋଜନା, ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଜେନେରାଲ ସେଠ୍ ଙ୍କ ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଜଣେ ନିପୁଣ ସାମରିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜେନେରାଲ ସେଠ୍ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୀର୍ଷ ପଦବୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଉଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ହେବା ସହିତ, ଜେନରଲ ସେଠ୍ ପ୍ୟାରିସର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସାମରିକ ବ୍ୟାପାରର ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଧୀରଜ ସେଠ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ, ଜୁନ 30ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ