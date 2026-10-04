‘ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସମାନ ଭାଗିଦାରୀରେ ହିଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ସମ୍ଭବ’
ନିଜ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯିବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକା ଶୈଳଜା କିରଣ ।
Published : October 4, 2026 at 8:13 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ପାଇଁ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାଗୀଦାର ଭାବେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ । ଏହା ସହ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକା ଶୈଳଜା କିରଣ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାଘ ଲିଙ୍ଗମପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କାକାସ୍ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ‘Women in Leadership: Breaking Barriers, Building Legacies’ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦେଇ ଶୈଳଜା କିରଣ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଶୈଳଜା କିରଣ,"ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତାହାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ।"
ନିଜ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହ ନିଜ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଥିଲେ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମାଜ ଚିହ୍ନିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି । ସେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଭୟ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । କହିଥିଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଭାବରେ ଦେଖିନଥିଲେ । ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।