ETV Bharat / bharat

ଜେନ ଜି ଓ ଜେନ ଆଲଫା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ, କହିଲେ ଜେନ ଜିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବାସ୍ତବିକ

ଜେନ ଜିଙ୍କ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ଆଲୋଚନାର ଏକ ଉପାୟ ।

File photo of RSS Chief Mohan Bhagwat
ମୋହନ ଭଗବତ ((IANS))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 9:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ବାଇ: ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଆଲୋଚନାର ଏକ ବୈଧ ମାଧ୍ୟମ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସହମତି ଗଠନ କରିବା । ବିଭିନ୍ନ ମତ ଏକାଠି ହୁଏ ଓ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏକ ସହମତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ୍ ଟୁ ୟୁନାଇଟ୍ ନେସନ୍ସ (IIMUN) ର 15ତମ ବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର ଜେନ୍ ଜି ଏବଂ ଜେନ୍ ଆଲଫା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭଗବତ ।

ଜେନ୍ ଜି ଏବଂ ଜେନ୍ ଆଲଫାଙ୍କୁ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ

ମୋହନ ଭଗବତ କହିଛନ୍ତି ‘‘ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହୁଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ଆପଣାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସହମତି ଗଠନ କରିବା। ଜେନ୍ ଜିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ’’।

ସିଜେପିର ନିଟ୍‌ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆରଏସଏସର ଜେନ୍ ଜି ଏବଂ ଜେନ୍ ଆଲଫାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠୁଥିବା ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବିକ। ଆଲୋଚନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆଲୋଚନା କାମ ନକରେ ତେବେ ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ ବଡ଼ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନି ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେନ ଜି ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବାକୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ସମାଧାନ ନୁହେଁ ’’।

ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବ ନ ବଦଳେ ତେବେ କେବଳ ନିୟମ ଓ ଅନୁଶାସନ କାମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଗବତ କହିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବା ଦରକାର। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅପବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆମ ଚେହେରା ଓ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରି ନକଲି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିପାରେ। ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ସ୍ରୋତରୁ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଥିବା କୌଣସି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଇକନ୍ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତ, ତେବେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରଚାରକ ବୈଠକରେ ଦେବେ ଯୋଗ

TAGGED:

MOHAN BHAGWAT GEN Z
RSS CHIEF ADDRESSING GEN Z
GEN Z AND GEN ALPHA PROTEST
ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭଗବତ
RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.