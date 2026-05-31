ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି ହଲେ ଭାରତର ନୂଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ
ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚାଇନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଚାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ।
Published : May 31, 2026 at 3:30 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି । ରବିବାର ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚାଇନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ପରିଚିତ ଜେନେରାଲ ଏନଏସ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନେର ଚାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ତେବେ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ନାଟକୀୟ ସାମରିକ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ତଥା ତିନି ବିଭାଗ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିିଛନ୍ତି ।
ଜେନରାଲ ଅନିଲ ଚୌଧୁରୀ ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଶନିବାର ଏହି ପଦବୀରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ ପରେ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣିଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଛି ।
General NS Raja Subramani assumed office as India’s 3rd Chief of Defence Staff (CDS) today, ushering in a new phase of military leadership and transformation.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 31, 2026
As a mark of respect to the nation’s bravehearts, he laid a wreath at the National War Memorial and was accorded a Guard… pic.twitter.com/y1HYZQli3F
ଜେନରାଲ ସୁବ୍ରମଣି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ (NSCS)ରେ ସାମରିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 31ରେ ଭାଇସ ଚିଫ ଅଫ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ।
ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଡିଏସ ଜେନରାଲ ସୁବ୍ରମଣି କହିଛନ୍ତି, ‘ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର କାୟାକଳ୍ପ ଏବଂ ତିନି ସେନା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାଂଗଠନିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ।' ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମିଡିଆ ବୟାନ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, 'ଆମେ ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିବା, ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ଆମ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଆମେ ଆମ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତଥା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସମର୍ପଣ, ସାହସ, ସମ୍ମାନ ତଥା ବୃତ୍ତିଗତ ମନୋଭାବ ନେଇ ଦେଶର ସେବା ଜାରି ରଖିବ ।’
