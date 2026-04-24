କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ଝଟକା, ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ଗୁଆହାଟି ହାଇକୋର୍ଟ
କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ପବନ ଖେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଙ୍କି ଭୂୟାଁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି ।
Published : April 24, 2026 at 3:36 PM IST
ଗୁଆହାଟି: ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା । ଗୁଆହାଟି ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଖେରାଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଙ୍କି ଭୂୟାଁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଏଫଆଇଆର ସମ୍ପର୍କରେ ଖେରାଙ୍କ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାର୍ଥଜ୍ୟୋତି ସାଇକିଆଙ୍କ ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ । ଆଜି ଏହି ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖେରାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ମାମଲା ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବୟାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲା ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ନିରପେକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବିଶେଷକରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ।
ସିଂଘଭି କହିଥିଲେ ଯେ, ଖେରା ପଳାୟନ କରିବାର କୌଣସି ବିପଦ ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ପଚରାଉଚରା ଭୁଲ ଥିଲା । ସେ ଗିରଫଦାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ, ଅପରାଧିକ ମାନହାନି ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କମଲ ନୟନ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ "ନିନ୍ଦନୀୟ" ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ "ଜାଣିଶୁଣି ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ" ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରକୃତି ଗମ୍ଭୀର ଦଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ।
ପବନ ଖେଡା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ପବନ ଖେରାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରି, ଆସାମ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଦେବଜିତ ଲୋନ୍ ସାଇକିଆ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମାମଲା ମାନହାନିଠାରୁ ଅଧିକ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମାମଲାରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଜାଲିଆତି ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ସାମିଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟାଇଟଲ୍ ଡିଡ୍ ର କଥିତ ଜାଲିଆତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ତେଣୁ ହେପାଜତରେ ପଚରାଉଚରା ଆବଶ୍ୟକ ।
ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ତେଲଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ଖେରାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ସପ୍ତାହର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଆଟିସିପେଟାରୀ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଆସାମ ପୋଲିସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ତାରିଖରେ ଏହି ଜାମିନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲଗାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଖେରାଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ବସ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆସାମ ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ପରେ ଖେରା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଗୁଆହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
ଗୁଆହାଟୀ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆରରେ ମିଥ୍ୟା ବୟାନ ଦେବା, ଠକେଇ, ଜାଲିଆତି ଏବଂ ମାନହାନି ଅଭିଯୋଗ ସମେତ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଅନେକ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ଆସାମ ପୋଲିସ ଖେରାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଘର ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା ଏବଂ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ।
୧୭ ଏପ୍ରିଲରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ଥଗିତାଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ପବନ ଖେରା ତା’ପରେ ଗୁଆହାଟି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ, ଖେରା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁଆହାଟିରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସର୍ମାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ପାସପୋର୍ଟ ରଖିବା ଏବଂ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀରେ ନିବେଶ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ।
ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତା’ପରେ ଖେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିମନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ