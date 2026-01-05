ETV Bharat / bharat

ତୈଳ କୂପରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍‌ ହେବାରୁ ବଡ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋନାସୀମା ଜିଲ୍ଲାର ଇରୁସୁମାଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ନିଆଁ 100 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିବାରୁ ଜଳିଗଲା 500 ନଡିଆ ଗଛ, ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 5, 2026 at 7:57 PM IST

ଆମାଲାପୁରମ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଓଏନଜିସି ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ତୈଳ କୂପରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍‌ ହେବାରୁ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା କେହି ଆହତ ହୋଇନଥିବା ଓଏନଜିସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର କୋନାସୀମା ଜିଲ୍ଲାର ଇରୁସୁମାଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ମୋରି-5 କୂପରେ ଘଟିଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ନଡିଆ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ।

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା 30 ସମୟରେ ଏକ ପାଇପଲାଇନରୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍‌ ହେବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ନିଆଁ 100 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଡିଆ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଓଏନଜିସିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । କୌଣସି ଅଘଟଣ ଯେମିତି ନଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 5 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 500 ନଡିଆ ଗଛ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର, ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଓ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଅନ୍ତି ସେନେଇ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

