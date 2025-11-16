ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେବେ ନୀତୀଶ: ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସଜ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧି ମଇଦାନ, ଯୋଗଦେବେ ପିଏମ୍
ନଭେମ୍ବର 18ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ବିହାରରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ।
Published : November 16, 2025 at 7:57 PM IST
ପାଟନା: ବିହାରରେ ଏନଡିଏର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ, ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଟନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। କାଲି (ସୋମବାର) ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ବାଜିବା ପାଇଁ ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ହେବ। ଏନଡିଏ ଅନ୍ୟ ଅଂଶିଦାର ବିଧାୟକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରିବେ। ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଏନଡିଏ ଅଂଶିଦାରର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନୀତୀଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଉପରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ନଭେମ୍ବର 17ରେ ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ:
କାଲି (ସୋମବାର) ନୀତୀଶ କୁମାର ସରକାରଙ୍କ ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଣା ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଗାନ୍ଧି ମୈଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏନଡିଏର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିରନ୍ତର ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।
18ରୁ 20 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ:
ଜେଡିୟୁର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଝା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲଲ୍ଲନ ସିଂହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ଏନଡିଏର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବିଧାୟକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବୈଠକ ପରେ, ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଜଣେ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ 18ରୁ 20 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହେବ। 22 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେବେ ନୀତୀଶ କୁମାର:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅରୁଣ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସେ କେତେ ଦିନ ପଦବୀରେ ରହିବେ ତାହା କେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ନେତା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ନୀତୀଶ କୁମାର ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବେ।
ନୀତୀଶ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ 36 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ:
ବିହାରରେ 243 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ 36 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଡିୟୁ କୋଟାରୁ 15 ଜଣ, ବିଜେପିରୁ 20 ଜଣ ଏବଂ ଏଚ୍ଏଏମ୍ ପାର୍ଟିରୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ଏନଡିଏ 202 ଆସନ ଜିତିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟ ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଗୁଣ ଆସନ ପାଇଛି। ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ)ର 19 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ଦଳରୁ ଚାରି ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଚ୍ଏଏମ୍ ର ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏନଡିଏର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିରନ୍ତର ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେବ ଫର୍ମୁଲା:
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ NDA 202ଟି ଆସନ ଜିତିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ BJP 89ଟି, JDU 85ଟି, LJP ରାମବିଳାସ 19ଟି, HAM 5ଟି ଏବଂ RLSP 4ଟି ଆସନ ଜିତିଛି। NDA ସାଂଗଠନିକ ଦଳ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଅଂଶ ପାଇବେ। ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବ?
ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର 34 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିବ। ବିଜେପିରୁ 15 ଜଣ, ଜେଡିୟୁରୁ 14 ଜଣ, ଏଲଜେପିରୁ 3 ଜଣ ଏବଂ ଏଚ୍ଏଏମ୍ ଏବଂ ଆରଏଲଡିଏମ୍ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଥର ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ବିଜେପିରୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଯାଇପାରେ। ସୁମିତ ସିଂହ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ହଟାଯାଇଛି।
କିଏ ଏହି ପଦବୀ ପାଇବେ?:
ଯଦି ନୀତୀଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି କୋଟାରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଜାତିରୁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଜେଡିୟୁ କୋଟାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଲେସି ସିଂହ, ଶୀଲା ମଣ୍ଡଳ, ମହେଶ୍ୱର ହଜାରୀ, ଶ୍ୟାମ ରାଜକ, ମଦନ ସାହାଣୀ, ଜମା ଖାନ, ଜୟନ୍ତ ରାଜ ଏବଂ ସୁନୀଲ କୁମାରଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ।
ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ!:
ବିଜେପି କୋଟାରୁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୟ ସିହ୍ନା, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ନୀତିନ ନବୀନ, ନୀତୀଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରେଣୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। ରାମ କୃପାଳ ଯାଦବ, ସୁନୀଲ କୁମାର ପିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନୂତନ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ HAMର ସନ୍ତୋଷ ସୁମନ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଚିରାଗ ପାସୱାନ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜୁ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।
କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ?:
ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅରୁଣ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ତାଙ୍କର କେବଳ କିଛି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ବିଜେପି ଭିତରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରେମ କୁମାରଙ୍କ ବୟସ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନପାରେ; ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। ରାମକ୍ରିପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ଯେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ପୁଣି ଥରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପଛୁଆ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ:
ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରବୀଣ ବାଗି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଏନଡିଏ ମହିଳା ଭୋଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 9 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରରେ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତୀଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୀତୀଶ କୁମାର ଜେଡିୟୁ କୋଟାରୁ ଲେସି ସିଂହ ଏବଂ ଶୀଲା ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରେଣୁ ଦେବୀ ବିଜେପି କୋଟାରୁ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ। ତଥାପି ଏଥର ବିଜେପି କୋଟାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
"ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନରେ ଜାତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବେ। ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ଛଅ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମର ଏବଂ ଆରଏଲଏମଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଜଣରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବେ।" - ପ୍ରବୀଣ ବାଗି, ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଜମା ଖାନ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି:
2020 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, NDA ଶିବିରରୁ ଜଣେ ବି ମୁସଲମାନ ବିଧାୟକ ଜିତି ନଥିଲେ। ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ 11 ଜଣ ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଜିତି ନଥିଲେ। ପରେ BSP ବିଧାୟକ ଜମା ଖାନଙ୍କୁ JDUରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର JDU ଚାରି ଜଣ ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜମା ଖାନ ଚୈନପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜମା ଖାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନିଶ୍ଚିତ।
ସରକାର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ, ମହାସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧି ମଇଦାନ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ହୋଇଆସିଛି। 2015ରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ସେଠାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏବେ NDA ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପୁଣି ଗାନ୍ଧି ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ।
