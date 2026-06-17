ETV Bharat / bharat

G7 ସମ୍ମିଟ୍: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ

ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ।

G7 Summit: Bilateral meeting between PM Modi and Trump continues
G7 ସମ୍ମିଟ୍: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଜାରି ରହିଛି (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

MODI TRUMP MEETING, ଏଭିନ (ଫ୍ରାନ୍ସ) : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଦିନ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ବୈଠକର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ ନେତା G-7 ନେତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ଖୁସି ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଯାହା 16 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁହାଁମୁହିଁ ବୈଠକ ଥିଲା । G-7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଉଭୟ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିନ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ।

"ଯଦି ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ," ଟ୍ରମ୍ପ

ଭାରତ-ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବୁ । ଯଦି କେହି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଆମେ ସେଠାରେ ରହିବୁ । ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେ (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି) ଜଣେ ନେତା, ତେବେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବୁ ।"

ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କୀତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, "ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ"

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ । ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ବୃତ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରୁ । ଏହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରୁ ।"

"ଭାରତରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବିତିଛି," ଟ୍ରମ୍ପ

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, "ଗତ ଥର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲି, ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବିତିଥିଲା । ଆମେ ସେହି ନୂତନ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଠାରେ 3,000-4,000 ଲୋକ ଥିଲେ । ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରାୟ 1,50,000 ଲୋକ ବସିପାରିବେ, ଏବଂ ବାହାରେ 2,50,000 ଲୋକ ଥିଲେ, ଏବଂ 1,00,000 ଲୋକ ଘାସ ଉପରେ ବସିଥିଲେ... ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେହି ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଛି କି ନାହିଁ... କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବିତିଥିଲା ।"

"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ବହୁତ କଠୋର," ଟ୍ରମ୍ପ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ବହୁତ କଠୋର । ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ । ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି । ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ପରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ, ସେ ଯେତିକି କଠୋର ହୋଇପାରନ୍ତି ସେତିକି କଠୋର । କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏପରି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି । ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ବହୁତ କଠୋର । ସେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ କଠୋର ଏବଂ ସେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଆମେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ 'ହାଉଡି, ମୋଦି' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ । ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ଭିଡ଼ ଥିଲା... ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଭାରତ ଯିବୁ ।"

"ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ," ଟ୍ରମ୍ପ

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର (ଭାରତ) ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି... ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଭାରତକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି)ଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି।"

"ଆଶା କରୁଛି, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ସର୍ବଦା କହିଆସିଛୁ ଯେ, ସମୁଦ୍ରରେ ନୌଚାଳନା ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହା ଉପରେ ଜୋର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମହାସାଗରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ (ଇରାନ ସହିତ) ଚୁକ୍ତିନାମା ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ ।"

"ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟୁଛି," ଟ୍ରମ୍ପ

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆମର କିଛି ବହୁତ ଭଲ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଏହା ହେଉଛି G7 । ଏହା ପରେ G2 ଏବଂ ତା'ପରେ G20... ବିଶେଷକରି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରୁଛୁ । ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟୁଛି । ଆମେରିକା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଆମର $19.2 ଟ୍ରିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଏବଂ ଆମେ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁକିଛି ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ଆମର ସର୍ବଦା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଦିଗରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏଭିନରେ G7 ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ, ବୁଧବାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MODI TRUMP MEETING
G7 MODI FRANCE
G7 MODI TRUMP
ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ
MODI TRUMP MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.