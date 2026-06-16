ଏଭିନରେ G7 ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ, ବୁଧବାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଭାରତ ୧୩ତମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ଦେଶ ଭାବେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ।
Published : June 16, 2026 at 7:18 PM IST
PM MODI AT G7 SUMMIT, ଏଭିନ-ଲେସ-ବେନ୍ସ (ଫ୍ରାନ୍ସ): ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିନ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଇରାନ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି AI- କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଉତଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଭେନ୍ (G7) ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଚୀନ୍, ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ୍, କେନିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜୁନ୍ 15ରୁ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭିଆନ୍-ଲେସ୍-ବେନ୍ସରେ 52ତମ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ଦେଶ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଫ୍ରାନ୍ସ G7ର ରୋଟେଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଭାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାନାଡା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜକ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍, ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଆଶାରେ ଯେ, ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ G7 ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ । "ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ କୂଟନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରୁଷକୁ ତା'ର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ । କାରଣ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି ଜେଲେନସ୍କି X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଭିନରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ।
Reached Evian, France for the G7 Summit.— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
Looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues.
India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet.@G7 pic.twitter.com/By29Zuhs71
ଏହି ସମୟରେ ଜେଲେନସ୍କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା "ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉତ୍ତେଜନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛି ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୨.୪୫ରେ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୧୫ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୩.୩୦ରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏହା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏହାବାଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି, ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିୟର ଷ୍ଟାର୍ମର ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ୍ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ।
ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା G7 ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି, କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନେ ତାକାଇଚି, ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର ଏବଂ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ମର୍ଜ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି "ନୂତନ ସହଭାଗୀତା ଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂହତି ପୁନଃନିର୍ମାଣ" ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଯାହା G7 ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତା, ସହଭାଗୀ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ବାଟରେ ଜେନେଭାରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱିସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଏ ପାର୍ମେଲିନ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ପାର୍ମେଲିନ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବା ସମୟରେ, ଏହାକୁ "ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗସ୍ତର ଫଳାଫଳ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ।
ଭାରତ-ସ୍ଲୋଭାକିଆ ସମ୍ପର୍କର ଉଷ୍ମତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ଇଙ୍ଗିତରେ, ସ୍ଲୋଭାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବର୍ଟ ଫିକୋ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ । X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ଲୋଭାକ ସରକାର ଏବଂ ଜନତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; 'ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ଚୁକ୍ତି, ହରମୁଜ୍ରେ ସହଜ ହେବ ଯାତାୟତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ