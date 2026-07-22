ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଏକକ ସେନାବାହିନୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ: ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏ. ପି. ସିଂହ
INS ‘ମାଲଭନ’ କମିଶନିଂ ଅବସରରେ IAF ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି; ତିନି ସେନାବାହିନୀର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଜୟର ଚାବିକାଠି। ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ।
Published : July 22, 2026 at 3:14 PM IST
କାରୱାର: ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଏକକ ସେନାବାହିନୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଜି(ବୁଧବାର) କହିଛନ୍ତି ବାୟୁସେନା ପ୍ରମୁଖ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏ. ପି. ସିଂହ।
ମାହେ-ଶ୍ରେଣୀର ଆଣ୍ଟି-ସବମେରିନ୍ ୱାରଫେୟାର୍ ଶାଲୋ ୱାଟର୍ କ୍ରାଫ୍ଟ (ASW-SWC)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ INS ‘ମାଲଭନ’ର କମିଶନିଂ ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ ଏପରି ଗତିରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ତାହାକୁ ସମୟୋପଯୋଗୀ ରଖିପାରିବ। କାରଣ, "ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା"। ବିଶେଷକରି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଏକକ ସେନାବାହିନୀ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବାୟୁସେନାର ନୀଳ ପୋଷାକ, ନୌସେନାର ଧଳା ପୋଷାକ, ସେନାର ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରିନ୍ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଦେଶ ଭାବରେ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବୁ।"
ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ କହିଥିଲେ, ଗତ ୪ରୁ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶେଷକରି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ (CDS) ପଦ ସୃଷ୍ଟି ପରେ, ତିନି ସେନାବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଯେଉଁ ଗତି ଆସିଛି, ତାହା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ। "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବୁ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଏହି କମିଶନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ସଞ୍ଜୟ ବାତ୍ସାୟନ, ବରିଷ୍ଠ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ, ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କୋଚିନ୍ ସିପ୍ୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ କହିଥିଲେ, "ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ବୁଝୁଛୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ହିଁ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଭାରତ ପାଇଁ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ।"
ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସମୁଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ପଥର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଆସୁଛି।
ଇରାନ-ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି ଯେ, ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଓ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଦେଶ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି ମଡେଲ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋର ଆଶା ଯେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସେନାବାହିନୀ, ବିଶେଷକରି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ନୌସେନାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବ। ନୌସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଢ଼ି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ବାୟୁସେନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଶୀଘ୍ର ସାକାର ହୋଇପାରିବ।"
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବାୟୁସେନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। "ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆମେ କିଛି ବିଳମ୍ବ କରିଛୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଇଏନଏସ୍ ‘ମାଲଭନ’ରେ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯାହା ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଅଭିଯାନର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। କିଛି ଉପାଦାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶରୁ ଆଣିବା କିମ୍ବା ସହଯୋଗରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ସ୍ୱଦେଶୀ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ (R&D)ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ ଏପରି ଗତିରେ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ତାହାକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରଖିପାରିବ। "ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ଧୀର ଗତିରେ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବିକାଶ କରନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ପାଦନ ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଅପଣାଇ ସାରିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ମୋ ମତରେ, ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା।"
ସେ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଗବେଷଣା, ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ସାହଜନକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ଦୂର ଯିବାକୁ ବାକି ରହିଛି।
ଏହା ସହିତ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସପ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଚିନ୍ ସିପ୍ୟାର୍ଡ ଓ ନୌସେନାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦଳକୁ *ଆଇଏନଏସ୍ ‘ମାଲଭନ’ର ସଫଳ ନିର୍ମାଣ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।
କାରୱାର ନୌସେନା ଘାଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିବର୍ଡ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ଏହି ନୌସେନା ଘାଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଆଧୁନିକ ନୌସେନା ଘାଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ରଣନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ପ୍ରତୀକ।