ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ: ପୂର୍ବତନ ବିପିସିଏଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୋକେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଳ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। (Etv Bharat)
Published : May 24, 2026 at 2:13 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଏପରି ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଅଶୋଧିତ ବଜାର ନିରନ୍ତର ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

ANI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିପିସିଏଲର ଏଚଆର ପଦରୁ ନିକଟରେ ଅବସର ନେଇଥିବା ରାଜ କୁମାର ଦୁବେ ରବିବାର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ 20ରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଦରବୃଦ୍ଧି ଏପରି ଜାରି ରହିବ । ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦୁବେ ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ହେଲା-ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ କ୍ଷତିକୁ ନିଜେ ସହିବା ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସରକାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହି ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ।

Latest Fuel Prices (ETV Bharat)

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଶନିବାର ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଦର 87ରୁ 91 ପଇସା ଲିଟର ପିଛା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିସହିତ 10 ଦିନରୁ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖୁଚୁରା ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଖାପାଖି ଲିଟର ପିଛା 5 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି । କାରଣ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳବୃଦ୍ଧିର ବୋଝକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିଏନଜିର ମୂଲ୍ୟରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତୃତୀୟ ବୃଦ୍ଧି । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଏନଜି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର ବୃଦ୍ଧି 4 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।


ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ଦର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥିର ରହିବା ପରେ ଏବେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି । ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ ତେଲର ଦର ଉଚ୍ଚା ରହିଛି, ବିଶୋଧନ ମାର୍ଜିନ କମ ରହିଛି ଏବଂ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 87 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଲିଟର 98.64ରୁ ବଢି 99.51ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର 91 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହାଫଳରେ, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦର 91.58ରୁ ବଢି 92.49ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୋକେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଳ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। (Etv Bharat)

ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆହୁରି କହିବାକୁ ଯାଇ ଦୁବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ମୁହଁରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଏହାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏପରି ପରିସ୍ଥିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଜରୁରୀ ।’ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ବିିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇ ନ ଥିଲେ ହେଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯଦି ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଯାଏ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ।’

ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦୁବେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତକୁ ଏହି ଝଟକାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୂଟନୀତିକ ପ୍ରୟାସ ଓ ବିବିଧତାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ । ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ 2 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲରୁ ଅଧିକ ତେଲ ଅଟକି ରହିବାକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଅଭାବକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ‘କେବଳ ଯୋଗାଣ ଉତ୍ସର ବିବିଧତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ । ଏହା ରୁଷୀୟ ତେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଫ୍ରିକାରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ହେଉ।’

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଖିବା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ପରେ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ କୌଣସି ଅଭାବର ସାମ୍ନା ନ କରି ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରି ପାରିଛୁ ।'

