'ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡା ନଜର, ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର'

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ବୃଦ୍ଧିକୁ କରାଯାଉଛି ।

ଭାରତରେ କିଭଳି ରହିଛି ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 9:30 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ।

ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଏଲପିଜିର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । କିଛି ପରିମାଣରେ ବୁକିଂ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଘରୋଇ ଯୋଗାଣ ସୁଗମ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ । ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି । କମର୍ସିଆଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧା ଉପୁଜିବା ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।"

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ବୃଦ୍ଧିକୁ କରାଯାଉଛି । କୌଣସି ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ପାଇଁ କୋଇଲା ଏବଂ କିରୋସିନ ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଇନ୍ଧନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି । ଘରୋଇ PNG ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ପରିବହନ (CNG) ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ 100 ପ୍ରତିଶତ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ, ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର କମର୍ସିଆଲ୍ LPG କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ।"

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି ଯେ, ଉପସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି । ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଧିରେ ଧିରେ ସ୍ଥିର ହେଉଛି । ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ 12.38 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିର ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । କେବଳ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନ, ସାଉଦି ଆରବ, ଓମାନ ଏବଂ କାତାରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସେବା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ପ୍ରାୟ 110ଟି ବିମାନ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବାହାରିନ, ଇରାକ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆକାଶପଥ ଖୋଲା ରହିଛି । ଏହସହ ଇରାନ କାର୍ଗୋ ଏବଂ ଚାର୍ଟର ବିମାନ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖୋଲା ରହିଛି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

