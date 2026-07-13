ETV Bharat / bharat

ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଯଥେଷ୍ଟ ! ମିଶ୍ରିତ ଓ ଅପରିଷ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରେତା ସାବଧାନ, ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ FSSAI

ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଢାବାରେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ‘Food Safety Connect’ ଆପ୍‌ରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ; ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ।

FSSAI FOOD SAFETY CONNECT APP
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 8:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କଲେ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ-ଢାବାରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ବାସି, ପଚା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଭଳି ଅବହେଳା କରୁଥିବା ହୋଟେଲ, ଢାବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ।

ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ‘Food Safety Connect’ ନାମକ ଏକ ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ।

  • କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ, ଆଉ ସିଧା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ

ଏହି ଆପ୍‌ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଜଟିଳ କାଗଜପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଢାବା କିମ୍ବା ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆପ୍‌ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

  • କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କରିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ ?
  1. ଖରାପ କିମ୍ବା ବାସି ଖାଦ୍ୟ: ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ବାସି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲେ
  2. ଅପରିଷ୍କାର ରୋଷେଇଘର: ରୋଷେଇଘର ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ମାଛି, ଅସରପା, ମୂଷା ଆଦି ଦେଖାଗଲେ
  3. କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା: ଗ୍ଲଭ୍ସ, ହେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ବିନା କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିମ୍ବା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ
  • କିପରି କାମ କରେ ‘Food Safety Connect’ ଆପ୍ ?

ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ‘Food Safety Connect’ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନିୟମ ଦେଖିବେ, ସେଠାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆପ୍‌ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଢାବାର ସଠିକ୍ ନାମ ଓ ଠିକଣା ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ।

ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର Food Safety Officer (FSO)ଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍‌ବୋର୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାପରେ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଜୋରିମାନା ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରେ।

ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... TG20: 'ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଭରସା...', ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପଛର ରହସ୍ୟ କହିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ

TAGGED:

FOOD SAFETY COMPLAINT
ADULTERATED FOOD
FSSAI
FSSAI FOOD SAFETY CONNECT APP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.