ETV Bharat / bharat

ସିଙ୍ଗୁରରୁ SIR: ମତଦାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫେରିଲେ ମମତା

ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିବାଦକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ପ୍ରୟାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ।

ସିଙ୍ଗୁରରୁ SIR: ମତଦାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫେରିଲେ ମମତା
ସିଙ୍ଗୁରରୁ SIR: ମତଦାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫେରିଲେ ମମତା (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 6, 2026 at 4:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ- ସୁରଜିତ ଦତ୍ତ

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଲକାତାର ମେଟ୍ରୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ମଞ୍ଚରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଉଭୟ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତୀବ୍ର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି ।

ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମଞ୍ଚ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଯେଉଁଠାରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚଳିତ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିବାଦ ଉପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଶିବିର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ଦିନିଆ ଧାରଣା ରହିବ ନା ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏକ ଲମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ । ବାନାର୍ଜୀ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧିର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି । ଯାହା ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇପାରେ ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବେଙ୍ଗଲର "ଦିଦି" ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି, ତୃଣମୂଳ ସୁପ୍ରିମୋ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ​​"ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛକ୍କା ମାରି ମଇଦାନରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ ।" ମେଟ୍ରୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତାର ମିଶ୍ରଣ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିବାଦକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଗଠନ କରିବା ନେଇ ଦଳର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ।

ଏହି ରଣନୀତି ତୃଣମୂଳର ଏକ ପରିଚିତ ପ୍ଲେବୁକ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧକୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ । ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ, ବଙ୍ଗଳାର ଶାସକ ଦଳ ନିଜକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରର ରକ୍ଷକ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ନିଜର ସମର୍ଥନ ଆଧାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଛି ।

ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିବାଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗରେ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି କରିସାରିଛି । ଯଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ନିରନ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ । ଶାସକ ଦଳ ଭୋଟର ତାଲିକା ଉପରେ ବିବାଦକୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ମେଟ୍ରୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବାଛିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତୀକ ବହନ କରେ । ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ସିଙ୍ଗୁରରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଛୋଟ କାର୍ କାରଖାନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଧାରଣା କରିଥିଲେ । ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ପାଲଟିଗଲା, ଯାହା ତୃଣମୂଳକୁ ଜନ ସମର୍ଥନକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଶାସନକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ।

ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ସମାନ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସିଙ୍ଗୁରରେ ଜମି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂଗଠନିକ ବିବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି । ତୃଣମୂଳ ରଣନୀତିକାରମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିବାଦ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ତେବେ ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇପାରେ ।

ବାନାର୍ଜୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇକୁ ରାସ୍ତା ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ବିରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ, ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ SIR-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଓକିଲଙ୍କ କଳା ଗାଉନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ନିଜକୁ ଦଳ ଯାହାକୁ ଏକ ଅନୁଚିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ତାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ।

ତୃଣମୂଳ ନେତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାରର ପ୍ରତିବାଦର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଦିଗ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । SIR ଅଭ୍ୟାସ ସହ ଜଡିତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ସମୟରେ ଚାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅନେକ ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO)ଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର "ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ" ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ତଥାପି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଶାସକ ଦଳର ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ଖାରଜ କରି ଦେଇଛି, ତୃଣମୂଳ ଉପରେ ଶାସନ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ ସାଂସ୍ଥାଗତ ମୁକାବିଲା ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ନିର୍ବାଚନୀ ହେରଫେରର ଦାବି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନାଟକର ପ୍ରତି-ଆରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାହାଣୀର ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ କାରଣ ପ୍ରଚାର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତୃଣମୂଳ ପାଇଁ, ଏହି ବିବାଦ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରର ରକ୍ଷା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବିଷୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବିଜେପି ପାଇଁ, ଏହା ଶାସକ ଦଳର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଭୋଟର ତାଲିକା ବିବାଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନୀ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ: କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ TMCର ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

WEST BENGAL CM MAMATA BANERJEE
MAMATA ELECTION COMMISSION DISPUTE
WEST BENGAL SIR
WEST BENGAL ASSEMBLY POLLS
MAMATA ELECTION COMMISSION DISPUTE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.