ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଏଲପିଜି ରିଫିଲ ପାଇଁ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ; ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଲାଗୁ
ସେପ଼୍ଟେମ୍ବର 19 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 89.9 ପ୍ରତିଶତ ବା 27.43 କୋଟି ଗ୍ରାହକ ଆଧାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 20, 2026 at 12:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଣିିକି ଘରୋଇ LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସବସିଡି ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ ବୁକ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନ ଥିଲେ ସବସିଡି ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହି ନିୟମ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ । କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଯେପରି ଏହି ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
କେତେ ଉପଭୋକ୍ତା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି
ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା ଶେଷ କରିବା ପରେ ସବସିଡି ପାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ସେପ଼୍ଟେମ୍ବର 19 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 89.9 ପ୍ରତିଶତ ବା 27.43 କୋଟି ଗ୍ରାହକ ଆଧାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଘରୋଇ ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅବବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କ୍ଷତିି ସହୁଛନ୍ତି ସରକାର
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଘରୋଇ ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ତଥା ଅଯୋଗ୍ୟ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଇଣ୍ଡେନ ପାଇଁ IndianOil ONE, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ HelloBPCL ଏବଂ ଏଚପି ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ HP PAY ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାରିବେ । ନଚେତ୍ ବିତରକ କମ୍ପାନୀର ସୋ ରୁମରେ ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରିବେ ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟ 2023ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସମୟସୀମା ଜୁନ 30 ରଖିଥିଲେ । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୁଲାଇ 31, ଅଗଷ୍ଟ 7, ଅଗଷ୍ଟ 15, ଅଗଷ୍ଟ 23, ଅଗଷ୍ଟ 31, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଏବଂ ଶେଷରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲେ ।
ତେବେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ପାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବସିଡି ପାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ ସେମାନଙ୍କୁ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ।
ଜାରି ହେଲା ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ବିକ୍ରି ଜନିତ କ୍ଷତି ବା ଅଣ୍ଡର ରିକଭରି ବାବଦକୁ ସରକାର ତେଲ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକୁ 22 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 2025-26 ଏବଂ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 30 ହଜାର କୋଟି ଲେଖାଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ 2026 ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତେଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଖରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ବାବଦ ସଞ୍ଚିତ କ୍ଷତି ପରିମାଣ 62, 000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କରିବା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବସିଡି ଅପବ୍ୟୟକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଛି ।
ତେଣୁ ସରକାର ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ, ବିତରକ କିମ୍ବା ଡେଲିଭରି-ଭିତ୍ତିକ ମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଏଲପିଜି ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର 18002333555 ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ପୁଣି ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର; କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 9.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ! e-KYC ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ିଲା, ହେଲେ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ରୁ ବଢ଼ୁଛି ଅସୁବିଧା