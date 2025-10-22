ETV Bharat / bharat

ଦିନେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଜନ ଅଦାଲତରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ବାନ

Bihar Elections 2025: ବାରଚଟ୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଧାଙ୍ଗାଇ ଗାଁରେ ETV Bharat ଟିମ୍ ସାଉଁଟିଥିଲା, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଉଷ୍ମତା ।

By Bilal Bhat

Published : October 22, 2025 at 11:30 AM IST

5 Min Read
(ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦେବରାଜ ଏବଂ ବ୍ରିଜାମ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି)

ଧାଙ୍ଗାଇ, ବାରଚଟ୍ଟି ଗୟା: ବାରଚଟ୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଧାଙ୍ଗାଇ ଗାଁରେ ଏପରି କୌଣସି ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁ ଠାରେ ନକ୍ସଲ ବାସ କରି ନଥିବେ । ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷକରି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ଯୁବକମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗାଁ କିପରି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲା । ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼, ଆଉ ତାରି ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁ, ଯାହା ଏହାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ । ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁରେ ଶେଷ ହୁଏ ।

ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ, ଲୋକମାନେ ଧାଙ୍ଗାଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଟକ ପାଖରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଦିନେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ ଥିଲା। ଏହି ସ୍କୁଲ ସେହି ଅନ୍ଧାର ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନକ୍ସଲ ଶାସନକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜନ ଅଦାଲତରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେବା ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ।

ଗାଁରେ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ ନେତା ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ସିଂହ, ଯିଏ ନିଷ୍କପଟ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା-ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧି, ନକ୍ସଲମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ଅନେକ 'ଜନ ଅଦାଲତ'ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । "ସେମାନେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବି", ଶ୍ୟାମ ETV Bharatକୁ କହିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ସ୍ମୃତି:

ଦିନର ଆଲୋକ କମିବା ସହିତ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ପାଖରେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେ କିପରି ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନ ଅଦାଲତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ । ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ ନେତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ପ୍ରମାଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ।

"ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା 'ଜନ ଅଦାଲତ' ସଂଖ୍ୟା ଭୁଲିଯାଇଛି । 'ଅଭିଯୁକ୍ତ'ଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ବିରୋଧ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପ୍ରବଳ ସଶସ୍ତ୍ର ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଏପରି କରିବାକୁ ଭୟ କରିଥିଲେ," ବୋଲି ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।

ଶ୍ୟାମ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନକ୍ସଲବାଦ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଏପରି ଏକ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବିଚାରଧାରା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କିମ୍ବା ପରିବାର ଏବଂ ଘରୁ ପଳାଇବା ପରେ ଅସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଶ୍ୟାମ, ପାଟନାର ବେଉର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ନକ୍ସଲ ବିଚାରଧାରାର 64 ବର୍ଷୀୟ ବିଜୟ କୁମାର ଆର୍ଯ୍ୟ ଓରଫ ଜସପାଲ ଓରଫ ଅମରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ମାଓବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (MCCI)ରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ନାମକ ଏକ ଛତ୍ର ସଂଗଠନର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ- ଯିଏ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନକ୍ସଲ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ସଂଗଠକ ଥିଲେ । ସେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ 2022 ମସିହାରେ ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲାର ସମାହୁତା ଗ୍ରାମରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ବ୍ୟତୀତ ବିହାରରେ ବିଭିନ୍ନ ହିଂସା ଏବଂ ବିଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ 14ଟି ମାମଲାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA), ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟିହାରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବେ ବି ସିପିଆଇଏମଏଲ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ।

ସିପିଆଇଏମଏଲ ନେତା ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ, ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ଗଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରି କୁହନ୍ତି ଯେ, ‘ନକ୍ସଲମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଭଲ ହେବ, ନଚେତ୍ ନିର୍ବୋଧଙ୍କ ହତ୍ୟା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ସମାଜରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ।’

ଶ୍ୟାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କମ୍ ଆଶାବାଦୀ ମନେ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ନୂତନ ରକ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ।

‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ବାହୁବଳୀ ଏବଂ ବଦମାସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ନୂତନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ,’ ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି । ଯୁବ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । 24 ବର୍ଷୀୟ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଜଣେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ।

"ଆମେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିପାରୁ ନଥିଲୁ । ନକ୍ସଲମାନେ ସେଠାରେ କଳା ପତାକା ଲଗାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି । ନିକଟରେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି," ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।

ଦିନେ ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଗନ୍ତାଘର ଭାବେ ପାଇଥିଲା ପରିଚୟ..

ମେଟାଲ ନିର୍ମିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିସହ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ । ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗ୍ରାମ ଆଡ଼କୁ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟକୁ ଏକ କଚ୍ଚା, ମାଟି ରାସ୍ତା । ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରୁ ପ୍ରାୟ 150 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି, ଗୟା ଜିଲ୍ଲାର ବାରଚାଟ୍ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଥରେ ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଗନ୍ତାଘର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ଏହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 11 ​​ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ 'ସାଧାରଣ' ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ।

ମତଦାନ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା:

ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ମତଦାନ ଏବଂ ମତଦାନ କରିବା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା ଥିଲା । ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ ଡାକରା ଦେଉଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁଥିଲେ, ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ମତଦାନ ଶେଷ କରାଯାଉଥିଲା ।

ଘଟଣାକ୍ରମେ ନକ୍ସଲମାନେ ଗାଁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଅଂଶକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇଥିବା ଇଟା ଏବଂ କଂକ୍ରିଟର ଖଣ୍ଡ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ମରଣକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଏଥର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (EC) ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବରଗାଇନ୍‌ ବୁଥ୍ ସମେତ ବାରଚାଟ୍ଟିର 36ଟି ବୁଥ୍‌ରେ ଭୋଟ୍ ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସକାଳ 7ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍‌:

ଇଟିଭି ଭାରତ ଗାଁକୁ ଯାତ୍ରା କରି ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ବିଶେଷକରି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସମ୍ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି।

ଏବେବି ପାହାଡରେ ଅଛନ୍ତି...

"ସେମାନେ ଏବେ ବି ପାହାଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରୁନାହୁଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆମେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ," ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ତୁଳସୀ ସାଓ କହିଥିଲେ ।

"ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାଇ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ । କେତେକ ସମୟରେ, ସେମାନେ ପୋଲିସ ସୂଚନାଦାତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଇଯାଉଥିଲେ," ବୋଲି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଲଖମିନୀ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ।

ନକ୍ସଲ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ରାମଦେଓ..

ଅନ୍ୟଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାମଦେଓ ସାଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଁ ଲୋକେ ନକ୍ସଲ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ନକ୍ସଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଏବଂ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ । ସେ ତୁଳସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲଖମିନୀ, କେହି ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ନଥିଲେ। ହଁ, ବରଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନକରି କିମ୍ବା ଏଥିରେ ନିଜର ହୃଦୟ ନରଖି।

