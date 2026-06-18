ଫ୍ରିସ୍କିଂରୁ ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନର୍ ଯାଏଁ... ଯାତ୍ରୀ ସ୍କ୍ରିନିଂର ନୂଆ ଯୁଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ
ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କୋଚିନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଚାଲିଛି ୩ ମାସିଆ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ; ସୁରକ୍ଷା, ଗୋପନୀୟତା ଓ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାକୁ ଆକଳନ ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
Published : June 18, 2026 at 8:08 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ବାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନର (FBS) ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ସହିତ ମାନୁଆଲ୍ ଫ୍ରିସ୍କିଂ (ଶାରୀରିକ ତଲାସି) ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବା ସହ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ETV Bharat ପାଖରେ ଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି (BCAS) ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨ରେ Passenger Entry Security Check (PESC) ପଏଣ୍ଟରେ ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନର ସ୍ଥାପନ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ Standard Operating Procedure (SOP) ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଭାରତର ବିମାନବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ।
ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (CISF) ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଆଣିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ମେ’ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ୩ ମାସିଆ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, ଗୋପନୀୟତା ସୁରକ୍ଷା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଏହାର ସମନ୍ୱୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ETV Bharat ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ CISFର ମୁଖ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ଦହିୟା କହିଛନ୍ତି, “ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନର ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଧରାପଡ଼ିନପାରେ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଓ ସୁବିଧାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ଅଣଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ମାନୁଆଲ୍ ଫ୍ରିସ୍କିଂର ଆବଶ୍ୟକତା କମିବ, ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସ୍ଥଳରେ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦ୍ରୁତ ହେବ।
ଦହିୟାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଭାରତର ବିମାନବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସହ ସମାନ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁଗମ ଓ ଯାତ୍ରୀ-ବନ୍ଧବ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।”
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କୋଚିନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ଓ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ବର୍ଷକୁ ୫ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର ସହ ଶ୍ରୀନଗର, ଜମ୍ମୁ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ଥାପନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନର କିପରି କାମ କରେ ?
ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ମେସିନ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଲଗେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରେ, ସେଠାରେ ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଥାଏ। ଯାତ୍ରୀ ଏକ ବୁଥ୍ ଭିତରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହାତ ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ମେସିନ୍ ପୋଷାକ ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଭାଗକୁ ସ୍କାନ୍ କରେ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆଧୁନିକ ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନର ସାଧାରଣତଃ ଆୟୋନାଇଜିଂ ଏକ୍ସ-ରେ ବଦଳରେ କମ୍ ଶକ୍ତିର ମିଲିମିଟର-ୱେଭ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହାରୁ ନିର୍ଗତ କ୍ଷତିହୀନ ରେଡିଓ-ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ତରଙ୍ଗ ଶରୀର ଓ ଲୁଚିଥିବା ବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସଫ୍ଟୱେର ସେହି ସଙ୍କେତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ସତର୍କ କରିଥାଏ।”
ନୂତନ ପିଢ଼ିର ସିଷ୍ଟମ୍ ବିସ୍ତୃତ ଶାରୀରିକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବ ଆକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତାହାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସହାୟତା କରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଏହା କିପରି ଭିନ୍ନ ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ Door Frame Metal Detector (DFMD) କିମ୍ବା Walk-Through Metal Detector ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ଡ ମେଟାଲ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ଓ CISF ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଫ୍ରିସ୍କିଂ କରାଯାଏ। ଅଲଗା ଭାବେ କ୍ୟାବିନ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ମେସିନ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ମେଟାଲ୍ ଡିଟେକ୍ଟରର ପ୍ରମୁଖ ସୀମାବଦ୍ଧତା ହେଉଛି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାତୁ ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ। ସେରାମିକ୍ ଅସ୍ତ୍ର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିସ୍ଫୋରକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର ହୁଏ।”
ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନର ପୋଷାକ ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଫଳରେ ମାନୁଆଲ୍ ଫ୍ରିସ୍କିଂର ଆବଶ୍ୟକତା କମିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାରର ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ।
ତେବେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ବବତ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ସାମଗ୍ରୀ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନର ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତର।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ହେବ ?
ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାରମ୍ପରିକ ଫ୍ରିସ୍କିଂ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ପରେ ଯାତ୍ରୀ ସ୍କାନରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କାନିଂ ସମାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ ନହେଲେ ସେ ଅତିରିକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ।
ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ, ତେବେ BCAS ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ CISF କର୍ମୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସତ୍ୟାପନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନାବଶ୍ୟକ ଫ୍ରିସ୍କିଂ କମାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଏହି ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
୩ ମାସିଆ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ କ୍ଷମତା, ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଗତି, ପରିଚାଳନାଗତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଗୋପନୀୟତା ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିମାନବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କେତେ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ମିଶିପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, “ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ SOPରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।”
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ଓ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନର ସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ମାନବ-ନିର୍ଭର ସ୍କ୍ରିନିଂରୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି-ସହାୟକ ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିଗେଡିୟର ବି.କେ. ଖାନ୍ନା ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଏକ୍ସ-ରେ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯାତ୍ରୀ ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ବିମାନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳୁଥିବା ବିପଦକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ।”
ତାଙ୍କ ମତରେ, ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଯଦି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ଏହା ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ବିପଦଜନକ ବସ୍ତୁକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାର ସହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀ ସ୍କ୍ରିନିଂକୁ ଦ୍ରୁତ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ଫ୍ରିସ୍କିଂ ଉପରେ କମ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଦେବ।