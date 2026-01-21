40 ବର୍ଷ ଲିଭ-ଇନରେ ରହିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କଲେ ଫରାସୀ ଦମ୍ପତି
ଫ୍ରାନ୍ସର ବୋର୍ଡୋ ସହରରେ ରୁହନ୍ତି ଫିଲିପ୍ସ ଏବଂ ସିଲ୍ବିୟା । ଉଭୟେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଲିଭ ଇନ ରିଲେସନରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଗ୍ରା(ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଲିଭ୍-ଇନରେ ରହିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଫରାସୀ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ । ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଆଗ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଭୟେ ଆଗ୍ରା ସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି । ବିବାହ ପରେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଏଠିକାର ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ଖୁବ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ରହିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ।'
ଆଗ୍ରାର ଟୁର ଅପରେଟର ପଙ୍କଜ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଫ୍ରାନ୍ସର ବୋର୍ଡୋ ସହରରେ ରୁହନ୍ତି 74 ବର୍ଷୀୟ ଫିଲିପ୍ସ ଏବଂ 68 ବର୍ଷୀୟ ସିଲ୍ବିୟା । ଉଭୟେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଲିଭ ଇନ ରିଲେସନରେ ରହୁଥିଲେ । ଉଭୟେ ଏବେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଛନ୍ତି ।
25 ଦିନ ହେଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହର
ଏହି ଦମ୍ପତି 25 ଦିନ ହେଲା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହର ବୁଲୁଛନ୍ତି । ଏକାଧିକ ସହର ବୁଲିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଜମହଲ ବୁଲି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ପଙ୍କଜ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଆନୁସାରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ତା ପରେ ପଙ୍କଜ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ।'
ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା
ପଙ୍କଜ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲ ଦେଖିଲେ, ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେକି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ଏହା ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ସେତିକି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ । ତାଜମହଲରେ ଉଭୟେ ଅନେକ ସମୟ କଟାଇଥିଲେ।
ଫିଲିପ୍ସ ଓ ସିଲ୍ବିୟା କହିଛନ୍ତି, 'ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିବାହ ଖାଲି ଏକ ବୁଝାମଣା ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ ଅଟେ । ଆମେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଏଁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କରିଥିବା ବିବାହର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମୃତିସଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ।'
ଭାରତୀୟ ପରିଧାନରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଲେ ବରବଧୂ
ଟୁର ଅପରେଟର ପଙ୍କଜ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, 'ଫିଲିପ ଏବଂ ସିଲ୍ବିଆ ଆଗ୍ରାରେ ବିବହ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ମୁଁ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି । ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି, ସଜେଇ ହୋଇ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଥିଲେ । ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଉଭୟେ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ପରସ୍ପରକୁ ବରମାଳା ପକାଇବା ପରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଦେଶୀ ଯୋଡିଙ୍କ ବିବାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା । ଏପରିକି ସେମାନେ ଏହି ବିବାହରେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ପୁଷ୍ପବର୍ଷା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ।'
