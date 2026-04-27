ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର; ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକୁ ମିଳିବ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାର ଓ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି FTA ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ପଦାର୍ଥକୁ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦେବ ।
Published : April 27, 2026 at 6:47 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି(ସୋମବାର)ଏକ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଚୁକ୍ତି (Free Trade Agreement-FTA) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାର ଓ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି FTA ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ପଦାର୍ଥକୁ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦେବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଟାରିଫ ଲାଇନ୍ ବା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା MSME, ଚାକିରୀ ସୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରମ ସମେତ ବସ୍ତ୍ର, ଚମଡା, ଜୋତା, ଗହଣା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଣ୍ୟ ଓ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ସେରାମିକ୍, କାର୍ପେଟ୍, ଆଟୋମୋବାଇଲ୍ ଓ ଆଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଦେଶ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ। ଏଥିସହ ଭାରତ ତାହାର ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚା ମାଲ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଭାବେ ପାଇବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ 70.03 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶର ମୋଟ ବ୍ୟାପାର ମୂଲ୍ୟର 95 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ।
ସମକାଳୀନ ଭାବେ 29.97 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଇନ୍କୁ ଭାରତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିଛି।ଏଗୁଡି଼କ ହେଉଛି ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ, ପଶୁଜାତ ପଦାର୍ଥ (ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ଛାଡ଼ି), କୃଷି ପଦାର୍ଥ (ପିଆଜ, ଚଣା, ବୁଟ, ମକା, ବାଦାମ), ଚିନି, କୃତ୍ରିମ ମହୁ, ତେଲ ଓ ଚର୍ବି, ଅସ୍ତ୍ର-ଶସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ତମ୍ବା ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି।
Today marks a landmark moment in the India-New Zealand partnership!— Narendra Modi (@narendramodi) April 27, 2026
I am delighted that the India-New Zealand FTA signed today will add unprecedented momentum to our developmental partnership. It reflects the deep trust, shared values and ambition that bind our two nations.… https://t.co/WBHn4gb1yB
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର 30 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଭାରତ କାଠ, ଉଲ୍, ମେଣ୍ଡା ମାଂସ ଆଦି ପଦାର୍ଥରେ ତତକ୍ଷଣାତ ଶୁଳ୍କ ଅପସାରଣ କରିବ। ଏଥିସହ 35.60 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଇନ୍ରେ 3, 5, 7 ଓ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶୁଳ୍କ ଅପସାରଣ କରାଯିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ତୈଳ, ମଲ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ, ଉଦ୍ଭିଦ ତେଲ, କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କିଛି ପଦାର୍ଥ ଯଥା ୱାଇନ୍, ଔଷଧ, ପଲିମର୍, ଏଲୁମିନିୟମ୍, ଲୋହା ଓ ଇସ୍ପାତ ପଦାର୍ଥ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସର ଲାଭ ପାଇବ। ଏଥି ସହ 0.06 ପ୍ରତିଶତ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ମାନୁକା ମଧୁ, ଆପଲ୍, କିୱି ଫଳ ଓ ମିଲ୍କ ଆଲ୍ବୁମିନ୍ ଟାରିଫ୍ କୋଟା ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ 20 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ନିବେଶ ଭାରତରେ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନହେଲେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ରିବ୍ୟାଲାନ୍ସିଂ କ୍ଲଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, 2024 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 2.4 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥିଲା।
Addressed the India-New Zealand Business Forum along with my friend Mr. @ToddMcClayMP, Minister for Trade & Investment, New Zealand.— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 27, 2026
The strong participation and ideas shared by business leaders from both sides highlighted the vast potential for deeper trade, investment, and… pic.twitter.com/iBOum6BqEL
ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଦୁଇ ଦେଶର ସହଭାଗିତାର ଏକ ଐିତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ କୃଷକ, ଯୁବପୀଢି, ମହିଳା, ଏମଏସଏମଇ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଲାଭାବାନ ହେବେ ।
ମୋଦି ସୋସାଆଲ ମିଡିଆ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ଼଼୍ଡ ଏଫଟିଏ ଆମର ବିକାଶମୂଳକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଗତି ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଖୁବ ଖୁସି । ଏହା ଆମ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଆପ୍, କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ', ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ରାଘବ ଚଢା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 7 ଆପ୍ ସାଂସଦଙ୍କ BJPରେ ସାମିଲକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ